Le Russe Sechin met en garde contre une possible menace pesant sur les voies maritimes mondiales suite à la fermeture du détroit d'Ormuz

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Igor Sechin, directeur général de Rosneft, le plus grand producteur de pétrole de Russie ROSN.MM , a averti samedi que si le détroit d'Ormuz venait à être fermé, d'autres voies maritimes telles que le détroit de Malacca, Bab el-Mandeb et Gibraltar pourraient également être menacées.