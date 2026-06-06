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Le Russe Sechin met en garde contre une possible menace pesant sur les voies maritimes mondiales suite à la fermeture du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 09:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Igor Sechin, directeur général de Rosneft, le plus grand producteur de pétrole de Russie ROSN.MM , a averti samedi que si le détroit d'Ormuz venait à être fermé, d'autres voies maritimes telles que le détroit de Malacca, Bab el-Mandeb et Gibraltar pourraient également être menacées.

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