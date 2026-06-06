Le Russe Sechin affirme que les entreprises américaines tirent profit de la fermeture du détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires tirés du discours de Sechin, ainsi que des informations contextuelles tout au long du texte)

* Sechin: la fermeture du détroit d'Ormuz a profité aux producteurs de pétrole américains

* Sechin met en garde contre d'autres perturbations sur les voies de transport

* Sechin: le départ des Émirats arabes unis a compromis une partie du potentiel de l'OPEP+

par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

Igor Sechin, directeur général de Rosneft ROSN.MM , a déclaré samedi que les entreprises énergétiques américaines étaient les principales bénéficiaires de la fermeture du détroit d'Ormuz, mais a averti que la persistance des tensions sur cette artère qui achemine un cinquième du pétrole brut mondial compromettrait la demande à long terme de pétrole. L'Iran a bloqué le détroit, principale voie d'acheminement d'environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et d'autres marchandises vitales, notamment des engrais, après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et tué le Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, en février. Les États-Unis ont bloqué les ports iraniens.

Sechin, proche allié du président Vladimir Poutine et l’un des hommes les plus influents du secteur énergétique russe, a qualifié les actions américaines de tentative visant à modifier les contours fondamentaux des marchés énergétiques mondiaux pour servir les intérêts des États-Unis, mais a ajouté que les risques stratégiques n’avaient pas été pleinement évalués.

"La fermeture du détroit d’Ormuz est une tentative de remodeler la réglementation du marché mondial de l’énergie au profit des États-Unis. Les mesures prises pour bloquer le détroit visaient l’Iran, mais se sont retournées contre le monde entier. Les risques stratégiques ont été sous-estimés", a déclaré M. Sechin lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

"Les principaux bénéficiaires ont bien sûr été les entreprises américaines, qui ont obtenu des avantages non concurrentiels et la possibilité de s’assurer des approvisionnements à coût élevé", a-t-il ajouté. "Une tension prolongée dans le détroit d’Ormuz sape la demande à long terme de pétrole. Elle pourrait également déclencher un regain d’intérêt pour les énergies alternatives."

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, suivis par l’Arabie saoudite et la Russie. Les recettes fiscales russes provenant du pétrole et du gaz , qui représentent environ un cinquième des recettes budgétaires totales, ont augmenté de 32,4 % en glissement annuel en mai pour atteindre 678,9 milliards de roubles (9,3 milliards de dollars), selon les données du ministère des Finances, grâce à la remontée mondiale des prix du pétrole alimentée par la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis ont également prolongé une dérogation aux sanctions autorisant les achats de pétrole russe transporté par voie maritime afin d’aider les pays « vulnérables sur le plan énergétique » touchés par la guerre en Iran.

M. Sechin a déclaré que la Chine était la mieux préparée à la crise grâce à une politique d'État bien pensée, mais a averti que d'autres voies maritimes mondiales majeures, telles que les détroits de Malacca, de Bab el-Mandeb et de Gibraltar, pourraient également être menacées de perturbation.

Si le détroit s'ouvre dans un avenir proche, le prix du pétrole se situera entre 95 et 96 dollars le baril d'ici la fin de l'année LCOc1 , puis baissera à 80-85 dollars dans un an, et d'ici le second semestre 2027, les fondamentaux du marché seront rétablis, a-t-il déclaré.

UN MONDE DANGEREUX

Dans un discours intitulé "Le début de la fin ou la fin du début: que reste-t-il au fond de la boîte de Pandore?", M. Sechin a déclaré que les problèmes "s’accumulaient" dans le monde avec la militarisation des grandes puissances, la plus grande bulle des marchés financiers depuis le XIXe siècle et un déficit imminent en électricité, en nourriture et en eau.

"Au fond de la boîte, nous trouverons inévitablement une pénurie mondiale d’électricité, des pénuries alimentaires, de cuivre et d’autres métaux, ainsi que des pénuries d’eau", a déclaré M. Sechin. M. Sechin, connu pour son scepticisme quant à la coopération de la Russie avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a déclaré que le groupe OPEP+ avait perdu une partie de son potentiel suite au départ des Émirats arabes unis de l’alliance , ainsi qu’aux départs antérieurs du Qatar et d’autres pays.

"En conséquence, la production de l'alliance est passée de 58 à 37 millions de barils par jour au cours des dix dernières années", a-t-il déclaré.

M. Sechin a également indiqué que la plupart des principaux membres de l’OPEP+ avaient augmenté leur production depuis la signature de l’accord en 2016. En Russie, la production de pétrole a baissé de 1,5 million de barils par jour.

"Il s’agit d’une baisse de 15 % qui devra être compensée par des investissements nécessaires d’au moins 10 000 milliards de roubles. Nous prévoyons que la coopération en matière d’investissement entre les pays membres de l’alliance et notre pays va également s’étendre", a déclaré M. Sechin.