 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Russe Sechin affirme que les entreprises américaines tirent profit de la fermeture du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 12:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires tirés du discours de Sechin, ainsi que des informations contextuelles tout au long du texte)

* Sechin: la fermeture du détroit d'Ormuz a profité aux producteurs de pétrole américains

* Sechin met en garde contre d'autres perturbations sur les voies de transport

* Sechin: le départ des Émirats arabes unis a compromis une partie du potentiel de l'OPEP+

par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

Igor Sechin, directeur général de Rosneft ROSN.MM , a déclaré samedi que les entreprises énergétiques américaines étaient les principales bénéficiaires de la fermeture du détroit d'Ormuz, mais a averti que la persistance des tensions sur cette artère qui achemine un cinquième du pétrole brut mondial compromettrait la demande à long terme de pétrole. L'Iran a bloqué le détroit, principale voie d'acheminement d'environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et d'autres marchandises vitales, notamment des engrais, après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et tué le Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, en février. Les États-Unis ont bloqué les ports iraniens.

Sechin, proche allié du président Vladimir Poutine et l’un des hommes les plus influents du secteur énergétique russe, a qualifié les actions américaines de tentative visant à modifier les contours fondamentaux des marchés énergétiques mondiaux pour servir les intérêts des États-Unis, mais a ajouté que les risques stratégiques n’avaient pas été pleinement évalués.

"La fermeture du détroit d’Ormuz est une tentative de remodeler la réglementation du marché mondial de l’énergie au profit des États-Unis. Les mesures prises pour bloquer le détroit visaient l’Iran, mais se sont retournées contre le monde entier. Les risques stratégiques ont été sous-estimés", a déclaré M. Sechin lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

"Les principaux bénéficiaires ont bien sûr été les entreprises américaines, qui ont obtenu des avantages non concurrentiels et la possibilité de s’assurer des approvisionnements à coût élevé", a-t-il ajouté. "Une tension prolongée dans le détroit d’Ormuz sape la demande à long terme de pétrole. Elle pourrait également déclencher un regain d’intérêt pour les énergies alternatives."

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, suivis par l’Arabie saoudite et la Russie. Les recettes fiscales russes provenant du pétrole et du gaz , qui représentent environ un cinquième des recettes budgétaires totales, ont augmenté de 32,4 % en glissement annuel en mai pour atteindre 678,9 milliards de roubles (9,3 milliards de dollars), selon les données du ministère des Finances, grâce à la remontée mondiale des prix du pétrole alimentée par la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis ont également prolongé une dérogation aux sanctions autorisant les achats de pétrole russe transporté par voie maritime afin d’aider les pays « vulnérables sur le plan énergétique » touchés par la guerre en Iran.

M. Sechin a déclaré que la Chine était la mieux préparée à la crise grâce à une politique d'État bien pensée, mais a averti que d'autres voies maritimes mondiales majeures, telles que les détroits de Malacca, de Bab el-Mandeb et de Gibraltar, pourraient également être menacées de perturbation.

Si le détroit s'ouvre dans un avenir proche, le prix du pétrole se situera entre 95 et 96 dollars le baril d'ici la fin de l'année LCOc1 , puis baissera à 80-85 dollars dans un an, et d'ici le second semestre 2027, les fondamentaux du marché seront rétablis, a-t-il déclaré.

UN MONDE DANGEREUX

Dans un discours intitulé "Le début de la fin ou la fin du début: que reste-t-il au fond de la boîte de Pandore?", M. Sechin a déclaré que les problèmes "s’accumulaient" dans le monde avec la militarisation des grandes puissances, la plus grande bulle des marchés financiers depuis le XIXe siècle et un déficit imminent en électricité, en nourriture et en eau.

"Au fond de la boîte, nous trouverons inévitablement une pénurie mondiale d’électricité, des pénuries alimentaires, de cuivre et d’autres métaux, ainsi que des pénuries d’eau", a déclaré M. Sechin. M. Sechin, connu pour son scepticisme quant à la coopération de la Russie avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a déclaré que le groupe OPEP+ avait perdu une partie de son potentiel suite au départ des Émirats arabes unis de l’alliance , ainsi qu’aux départs antérieurs du Qatar et d’autres pays.

"En conséquence, la production de l'alliance est passée de 58 à 37 millions de barils par jour au cours des dix dernières années", a-t-il déclaré.

M. Sechin a également indiqué que la plupart des principaux membres de l’OPEP+ avaient augmenté leur production depuis la signature de l’accord en 2016. En Russie, la production de pétrole a baissé de 1,5 million de barils par jour.

"Il s’agit d’une baisse de 15 % qui devra être compensée par des investissements nécessaires d’au moins 10 000 milliards de roubles. Nous prévoyons que la coopération en matière d’investissement entre les pays membres de l’alliance et notre pays va également s’étendre", a déclaré M. Sechin.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,23 USD NYMEX -3,21%
Pétrole Brent
93,03 USD Ice Europ -2,44%
Pétrole WTI
90,30 USD Ice Europ -2,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des passants près d'un panneau d'affichage sur la façade d'un immeuble représentant le détroit d'Ormuz avec une inscription en persan disant "À jamais dans la main de l'Iran", place Vanak à Téhéran, le 25 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran cible le Koweït et Bahreïn après des frappes américaines
    information fournie par AFP 06.06.2026 12:44 

    L'Iran a mené samedi des frappes sur le Koweït et Bahreïn en riposte à des attaques américaines en dépit du cessez-le-feu, mettant encore davantage à mal des négociations qui patinent notamment sur la question des avoirs iraniens gelés. Depuis la trêve du 8 avril, ... Lire la suite

  • Des membres de Médecins Sans Frontières (MSF), en combinaison de protection, dans la zone d'isolement pour les patients atteints du virus Ebola au Centre de traitement Ebola (CTE) de Munigi, le 2 juin 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )
    Ebola: près de 500 cas confirmés en Afrique centrale, selon l'OMS
    information fournie par AFP 06.06.2026 12:34 

    Près de 500 cas d'infection par le virus Ebola ont désormais été confirmés en Afrique centrale alors que l'inquiétude grandit face à l'ampleur que pourrait prendre l'épidémie de fièvre hémorragique, indique samedi l'OMS dans son dernier bilan. Dans sa mise à jour ... Lire la suite

  • Un militaire du 3ᵉrégiment d'infanterie de marine sommeille à bord d'un Airbus A400M lors d'exercices près de Carcassonne, le 26 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )
    L'armée française s'entraîne aussi… à bien dormir
    information fournie par AFP 06.06.2026 12:15 

    A l'armée, "faire la sieste, ça s'apprend". Devant un PowerPoint, un médecin en treillis détaille les différents types de repos qu'un soldat peut planifier pour mieux assurer ses missions, en limitant les risques d'accidents et les conséquences pour la santé. Face ... Lire la suite

  • L'ex-président français Jacques Chirac s'exprime aux côtés de son épouse Bernadette, le 5 mai 2006 à Paris ( AFP / PATRICK KOVARIK )
    Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à 93 ans
    information fournie par AFP 06.06.2026 12:07 

    Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans, a annoncé samedi matin à l'AFP sa fille Claude Chirac. Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, "s'est éteinte dans la soirée", dans ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,03 -2,44%
CAC 40
8 218,24 -0,32%
Or
4 330,11 0,00%
TOTALENERGIES
77,37 -0,01%
2CRSI
49,74 -8,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank