Le risque français est là mais des opportunités existent, assure Jefferies

Le risque budgétaire et politique français est appelé à durer au cours des prochaines semaines, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas quelques opportunités à saisir au sein du panorama offert par les actions hexagonales, souligne-t-on chez Jefferies.

Alors que le spread entre le rendement des OAT à 10 ans et celui des Bunds allemands de même échéance a atteint des records à plus de 150 points de base la semaine passée, la banque d'investissement américaine reconnaît qu'elle se montre pessimiste sur le marché de la dette française.

"Les investisseurs asiatiques, qui constituent traditionnellement des acheteurs importants de titres français, préfèrent pour le moment se tenir à l'écart en raison de l'incertitude politique qui entoure les questions budgétaires, l'issue de l'élection présidentielle et la possibilité d'une prochaine dégradation de la note de crédit", expliquent ses analystes dans une note stratégique parue dans la matinée.

Jefferies indique s'attendre à ce que ce climat d'incertitude se poursuive au moins jusqu'à la décision de Moody's, prévue le vendredi 23 octobre.

Ce manque de visibilité a lourdement pesé sur les performances des actions françaises, poursuit l'établissement financier, l'indice CAC 40 accusant à ce stade de l'année un repli de 4% à comparer avec un gain de 6% pour l'Europe STOXX 600, un écart qu'il explique par la forte pondération des secteurs de la consommation et du luxe et par la faiblesse des composantes technologiques.

Le repli est encore plus flagrant pour les valeurs bancaires comme Société Générale, BNP Paribas ou Crédit Agricole dont les cours ont chuté en moyenne de 17% depuis le début du mois d'août, contre un repli de seulement 6% pour l'indice sectoriel européen.

Jefferies précise être parvenu malgré tout à identifier des opportunités potentielles dans le contexte de volatilité actuel sur la base de l'exposition au marché français, de leur valorisation historique et de leurs récentes performances boursières.

Parmi elles, la banque d'affaires américaine a extrait une quinzaine de valeurs recommandées à l'achat par ses équipes qui affichent une décote par rapport à leur PER historique et des niveaux de prix inférieurs à ceux auxquels elles évoluaient encore il y a trois mois.

Il s'agit des titres Amundi, AXA, BNP Paribas, Bureau Veritas, Eiffage, Engie, Euronext, Hermès, Legrand, Rexel, Saint-Gobain, Schneider Electric, Société Générale, Spie et Vinci.