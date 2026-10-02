Le retour sur Terre s'amorce pour Sophie Adenot

Une capture d'écran d'un échange vidéo entre l'astronaute Sophie Adenot à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et des journalistes, le 2 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

En orbite depuis quasiment huit mois, l'astronaute française Sophie Adenot entrevoit son retour prochain sur Terre, à la suite de l'accueil vendredi à bord de la Station spatiale internationale (ISS) de l'équipage venu la relever avec ses coéquipiers.

La Française a chaleureusement accueilli à bord les Américains Jessica Watkins et Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le Russe Sergueï Teteriatnikov vers 1H43 GMT vendredi, après leur voyage record de 7 heures et 55 minutes à bord du vaisseau Dragon de SpaceX.

"Difficile de croire que nous sommes déjà là ! (...) Nous sommes heureux de vous rejoindre et de nous mettre au travail dès que possible", a commenté l'astronaute américaine Jessica Watkins après une brève cérémonie de bienvenue.

"J'ai hâte de commencer une bonne mission, après avoir dormi un peu", a ajouté le Canadien Joshua Kutryk.

L'équipage de Crew-13 et celui de Sophie Adenot - composé des Américains Jessica Meir et Jack Hathaway ainsi que du Russe Andreï Fediaïev - cohabiteront quelques jours pour se transmettre les informations indispensables à la poursuite des missions à bord du laboratoire orbital.

Trois autres astronautes, arrivés en juillet dans la rotation d'équipage assurée par l'agence spatiale russe, sont également présents à bord, portant à onze le nombre d'occupants de la station.

Plus de 230 jours

Crew-13 devait initialement rejoindre l'ISS mi-septembre mais leur décollage avait été reporté en raison d'une fuite détectée sur le vaisseau. Ils ont finalement décollé jeudi à 15H10 GMT de Cap Canaveral en Floride, avant de s'amarrer à l'ISS à 23H16 GMT, a indiqué l'agence spatiale américaine (Nasa).

La fusée Falcon 9 de SpaceX, surmontée de la capsule Crew Dragon, décolle pour la mission SpaceX Crew-13 de la NASA depuis le Space Launch Complex 40 à Cap Canaveral, en Floride, le 1er octobre 2026 ( AFP / Marco Bello )

Ces aléas ont permis à Sophie Adenot, partie le 13 février, de rester en orbite plus longtemps que prévu. Elle est ainsi devenue le 3 septembre l'astronaute européenne — hommes et femmes confondus — ayant réalisé la plus longue mission dans l'espace.

Elle aura dépassé les 230 jours dans l'espace.

L'arrivée de ce nouvel équipage annonce pour Sophie Adenot un retour prochain vers la Terre. La Nasa envisage un départ au plus tôt lundi, mais cette date pourrait évoluer en raison des conditions météorologiques.

Dès son amerrissage dans l'océan Pacifique et son rapatriement à Houston (États-Unis), siège de la Nasa, la Française et ses équipiers seront accompagnés par des médecins.

Puis elle sera prise en charge par l'Agence spatiale européenne (ESA) à Cologne en Allemagne, où elle est attendue aux alentours du 7-8 octobre, pour retrouver ses proches.

La native de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), qui a fêté ses 44 ans dans l'ISS en juillet, a confié son envie de les embrasser, de prendre une bonne douche ou encore de pratiquer à nouveau des sports nautiques.

Mais pendant environ trois semaines, elle devra d'abord suivre un programme de récupération sur mesure afin de se réadapter à la gravité terrestre.

Première Française

Au sein de l'ISS, et au-delà de ses apparitions à l'écran tête en bas ou cheveux en l'air, de ses prises de parole affichant un enthousiasme sans faille, la pilote d'hélicoptère, colonelle au sein de l'armée de l'Air, a marqué l'histoire du spatial.

Image fournie par l'ESA, prise le 25 août 2026, de l'astronaute française Sophie Adenot lors d'une sortie dans l'espace pour des réparations sur l'ISS ( EUROPEAN SPACE AGENCY / Handout )

Sophie Adenot est ainsi devenue la première femme française à s'aventurer dans le vide spatial, au cours de trois sorties extra-véhiculaires (EVA), les 18 et 25 août et le 1er septembre.

Ces trois sorties, pour un total de 19 heures et 42 minutes, resteront le "point culminant" de son séjour.

"J'espérais effectuer quelques sorties extravéhiculaires, mais je ne m'attendais pas à trois d'affilée, et ce, en l'espace de 15 jours. Ça a été une expérience extraordinaire", a-t-elle confié, comparant la sortie de la station à la sensation "d'ouvrir la portière d'une voiture et de se retrouver les pieds au bord d'une falaise".

Au long des huit mois, la Française aura par ailleurs mené plus de 200 expériences scientifiques destinées à préparer les prochaines missions spatiales et faire avancer la science sur Terre.

Autant d'expériences qu'elle devra conter à son retour, auprès des écoliers qui ont suivi son parcours. Les vacances seront studieuses.