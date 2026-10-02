TotalEnergies va investir dix milliards de dollars en Argentine, principalement dans les pétrole et gaz de schiste

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le géant pétrogazier TotalEnergies va investir près de dix milliards de dollars en Argentine au cours des prochaines années, la majorité dans le pétrole et gaz de schiste, a annoncé jeudi son PDG Patrick Pouyanné à l’occasion de la visite du président argentin Javier Milei à Paris.

"Je suis heureux de vous annoncer qu’on a près de dix milliards de dollars d'investissement devant nous en Argentine", a déclaré Patrick Pouyanné.

La majorité sera investie dans la province de Neuquén, dans le nord de la Patagonie, afin d'augmenter la production de gaz de schiste et d"entamer l'extraction de pétrole de schiste. Ces deux ressources sont contenues dans des roches argileuses et leur exploitation par fracturation hydraulique est controversée en raison de ses impacts sur l’environnement.

"La bonne nouvelle pour le monde, pas seulement pour l'Argentine, est que nous pouvons maintenant non seulement produire du gaz de schiste à Neuquén, mais aussi du pétrole de schiste", s'est réjoui Patrick Pouyanné jeudi.

Entre quatre et cinq milliards de dollars doivent être consacrés à la maximisation de la production de gaz de schiste, avec pour objectif de passer de 14 à 16 millions de mètres cubes produits par jour, selon M. Pouyanné. Et environ cinq autres milliards sont destinés à un projet d'extraction de pétrole de schiste.

Premier producteur international de gaz en Argentine, TotalEnergies a été l'un des premiers groupes pétrogaziers à extraire du gaz de schiste via fracture hydraulique en 2012, dans la province de Neuquén.

Récemment, des avancées technologiques permettent au groupe d'envisager —sous condition des négociations avec les autorités — l'extraction de pétrole de schiste sur le bloc de San Roque, dans la même région.

TotalEnergies a également annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars pour développer et raccorder des puits sous-marins électriques dans son projet gazier en mer, dans l'archipel de la Terre de feu. Le groupe y produit aujourd'hui 20 millions de mètres cubes par jour.

Patrick Pouyanné a dit dans le même temps vouloir continuer à développer l'éolien en Argentine, après avoir "déjà installé 300 mégawatts de capacité éolienne", et a remercié "les réformes" lancées par le gouvernement argentin.

Lundi, le groupe pétrogazier a annoncé sa volonté d'augmenter de 2 à 3% sa production annuelle de gaz et de pétrole entre 2030 et 2035.