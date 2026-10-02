Privatisation de TAP Air Portugal: les offres améliorées d'Air France KLM et Lufthansa supérieures à 1 milliard d'euros (presse)

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Les offres améliorées des groupes franco-néerlandais Air France-KLM et allemand Lufthansa pour une participation minoritaire dans TAP Air Portugal seraient supérieures à 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars), selon des informations de Bloomberg publiées jeudi.

Contacté par l'AFP, Air France n'a pas souhaité faire de commentaires jeudi soir sur le montant de l'offre.

Également sollicitée, Lufthansa a confirmé "avoir soumis à Parpública une offre actualisée et améliorée", mais a refusé d'en dévoiler le montant.

Mercredi, les deux groupes ont déposé des offres améliorées visant à remporter la privatisation partielle de la compagnie TAP Air Portugal, a annoncé l'agence chargée de la gestion des participations de l'État portugais.

Le gouvernement portuguais avait estimé début septembre que leurs offres déposées fin juillet pour acquérir 44,9% du capital de la TAP, avaient fait l'objet d'une "évaluation globale très proche" qui méritait un "effort de négociation" en vue d'obtenir des "propositions améliorées".

Selon Bloomberg, citant des sources proches du dossier "Lufthansa et Air France-KLM ont également proposé d'utiliser des actions de leurs groupes respectifs dans le cadre d'un éventuel accord futur portant sur une participation plus importante dans TAP, si le gouvernement portugais décidait de céder une part plus large de la compagnie".

Mercredi, Air France-KLM avait indiqué avoir "réitéré son vif intérêt constant" pour la compagnie portugaise "en soumettant son offre finale pour une participation allant jusqu'à 49,9% de la compagnie aérienne", dans un communiqué.

Jeudi, Lufthansa a fait valoir que "notre offre reflète notre conviction que, forte de sa longue et fructueuse expérience dans le développement de compagnies aériennes de réseau, le groupe Lufthansa est le meilleur partenaire pour soutenir la future croissance de TAP, renforcer sa compétitivité et développer davantage son rôle de compagnie aérienne nationale portugaise".

Mercredi, Air France-KLM avait indiqué que son offre s'inscrivait dans un "plan stratégique ambitieux de long terme", qui placera TAP "dans les meilleures conditions pour l'avenir, tout en préservant la connectivité et la souveraineté du Portugal", avec le souhaite de "faire de Lisbonne le hub exclusif du groupe Air France-KLM", et une "volonté claire de créer des emplois et de la valeur au Portugal".

La privatisation de la compagnie portugaise intervient à la suite de sa nationalisation en urgence, en 2020, pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. En contrepartie d'une aide publique de 3,2 milliards d'euros, la compagnie a dû mettre en œuvre un plan de restructuration lancé en 2021 sous l'égide de la Commission européenne.

Premier transporteur européen pour les liaisons vers le Brésil, TAP compte quelque 7.700 salariés et une centaine d'avions Airbus.