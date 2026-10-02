information fournie par Boursorama avec AFP • 02/10/2026 à 08:20

L'action Mattel s'envole de plus de 30% après un article sur une offre de rachat

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

L'action du géant américain du jouet Mattel a pris jusqu'à plus de 30% jeudi après-midi après des informations de presse selon lesquelles l'entreprise a reçu une marque d'intérêt du groupe de marketing Authentic Brands.

Selon le quotidien financier The Wall Street Journal (WSJ), faisant référence à des sources proches du dossier, le propriétaire des marques Barbie, Hot-Wheels ou encore Fisher-Price a été approché par Authentic Brands "pour discuter d'une offre qui pourrait valoriser Mattel à plus de 20 dollars par action, ou autour de 6 milliards voire davantage".

"Mattel a été mis sous pression de certains investisseurs, en particulier Southeastern Asset Management, pour lever des fonds auprès d'investisseurs de capital-risque ou de se vendre", relève le WSJ.

Le porte-feuille d'Authentic Brands est constitué d'une cinquantaine de marques dont Reebok, Champion, Nautica, Aéropostale, Quicksilver, Forever 21, Hunter, selon son site internet.

Sollicités par l'AFP, Mattel et Authentic Brands n'ont pas réagi dans l'immédiat.

Vers 19H20 GMT, l'action du groupe de jouets s'envolait encore de 20,18% à 15,24 dollars à la Bourse de New York. Elle a grimpé jusqu'à 17,22 dollars.

Le titre avait chuté de plus de 5% mercredi après l'annonce du départ surprise d'Ynon Kreiz, son patron depuis huit ans, qui doit être effective vendredi.

Quelques heures plus tard, juste après avoir obtenu le feu vert de la justice pour le rachat de Warner Bros Discovery (WBD), le groupe Paramount Skydance avait annoncé la nomination de M. Kreiz comme co-directeur général.