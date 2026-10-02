Outil oublié: après inspections, Airbus indique que les A330 peuvent être livrés

( AFP / BERTRAND GUAY )

Airbus a annoncé jeudi que des inspections avaient été menées concernant les A330 dont la livraison avait été perturbée pendant des mois après la découverte d'un outil oublié dans un avion, et que les appareils pourraient être livrés.

Le constructeur européen appelle par ailleurs les compagnies qui utilisent ces appareils et s'apprêtent à procéder à des opérations de maintenance d'ajuster leurs vérifications, par mesure de sécurité et "pragmatisme".

"Suite à une anomalie constatée en cours de production cet été sur l’empennage horizontal (HTP) d'un unique A330, nous avons procédé à la vérification de tous les A330 en production et immédiatement renforcé nos contrôles. Tous les appareils sortant de la chaîne de production ont été inspectés et peuvent être livrés" a indiqué un porte-parole du groupe à l'AFP.

"Nous sommes en discussion avec l'AESA (Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, ndlr), qui a confirmé l'absence de problème de sécurité immédiat pour la flotte en service", ajoute Airbus, qui prévoit "d'obtenir l'approbation de l'AESA concernant les délais d'inspection et la liste définitive des appareils concernés au plus tard à la mi-novembre".

"Bien qu'il s'agisse d'un cas isolé détecté sur un appareil en production, nous sommes déterminés à écarter tout cas similaire sur des appareils déjà en service. C'est pourquoi de manière pragmatique nous conseillons à des clients qui préparent des opérations de maintenance programmées d’anticiper la mise en conformité avec les futures exigences d’inspection de l’empennage horizontal, si celles-ci devaient concerner un de leurs appareils", a indiqué Airbus jeudi soir, soulignant ne transiger "ni sur la qualité ni sur la sécurité" de ses appareils.

Selon une source proche du dossier, "tous les A330 livrés entre janvier 2021 et juillet 2026 sont potentiellement concernés" et le "volume exact de la flotte concernée sera convenu avec l'AESA et communiqué aux opérateurs concernés".

Début septembre, l'avionneur européen avait annoncé avoir "récemment identifié un problème de qualité isolé sur le plan horizontal au niveau de la queue d'un A330".

Une source avait indiqué à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, que ce "problème de qualité" venait d'un outil retrouvé dans l'appareil après sa livraison, ce qui n'avait pas mis en péril la sûreté.

Les chiffres d'Airbus au 31 juillet, montraient qu'aucun A330 n'avait été livré après la fin mai.