Le retatrutide de Lilly surpasse l'Ozempic en matière de perte de poids et de contrôle glycémique lors d'un essai clinique

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(Ajout d'un commentaire de Novo au paragraphe 11)

par Sriparna Roy

Eli Lilly LLY.N a déclaré mercredi que son médicament expérimental de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, avait surpassé l'Ozempic de Novo Nordisk en matière de contrôle glycémique et avait permis une perte de poids plus de deux fois supérieure dans le cadre d'une étude sur le diabète.

Ces données renforcent le profil concurrentiel du retatrutide, dont on attend largement qu’il alimente la prochaine vague de croissance de Lilly après le succès de ses médicaments Zepbound et Mounjaro.

Lors d’études précédentes, ce médicament avait déjà montré une perte de poids comparable à celle obtenue par chirurgie bariatrique chez des patients obèses, ce qui devrait le positionner comme le médicament le plus puissant sur ce marché en plein essor.

Communément surnommé "triple-G", le rétatrutide, administré une fois par semaine, active les récepteurs des hormones GLP-1, GIP et glucagon.

Les médicaments "triple-G" devraient permettre une perte de poids plus importante que les générations précédentes en combinant la suppression de l’appétit, le contrôle de la glycémie et une augmentation de la dépense calorique.

L'essai comparatif a opposé des doses de 9 mg et 12 mg de rétatrutide à une dose de 2 mg du médicament antidiabétique Ozempic de Novo NOVOb.CO . Lilly a précisé que l'essai avait utilisé la dose de 2 mg comme comparateur, car il s'agit de la dose la plus élevée autorisée actuellement.

Les deux doses de rétatrutide ont réduit l’A1C, un indicateur de la glycémie sur la durée, de 2,2 % en moyenne, contre 1,8 % pour l’Ozempic, après 80 semaines d’essai en phase avancée.

Les patients ayant reçu la dose la plus élevée de rétatrutide ont perdu 20,9 % de leur poids, contre 9,4 % pour ceux sous Ozempic.

"Dans l’ensemble, ces données réaffirment l’efficacité différenciée du rétatrutide en matière de contrôle du poids et de la glycémie, renforçant ainsi sa position en tant que moteur clé de la croissance cardiométabolique à long terme", a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi.

Le retatrutide a également permis d’obtenir de meilleures améliorations que l’Ozempic pour certains facteurs de risque cardiovasculaires.

"L’Ozempic ne doit pas être jugé uniquement sur la base de la perte de poids", a déclaré Ambre James-Brown, responsable des relations médias mondiales chez Novo, soulignant que les doses les plus élevées de ce médicament antidiabétique ont également démontré des bienfaits pour la santé cardiaque, rénale et hépatique.

Lilly prévoit de demander l’autorisation de mise sur le marché du retatrutide aux États-Unis l’année prochaine. La société présentera les résultats détaillés de l’étude lors d’un prochain congrès médical.

Dans le cadre d’une autre étude clé de phase avancée, Lilly compare le retatrutide au tirzépatide, le principe actif du Zepbound, chez des adultes souffrant d’obésité, avec ou sans diabète de type 2.