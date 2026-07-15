Le responsable sortant du contrôle des consommateurs de Trump critiqué par les démocrates sur sa gestion de l'agence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Douglas Gillison

Russell Vought, le responsable par intérim sortant de l’organisme de surveillance des services financiers aux consommateurs du président Donald Trump, s’est opposé mercredi aux démocrates du Congrès au sujet de la gestion par son administration du Bureau américain de protection financière des consommateurs , affirmant aux législateurs que les efforts visant à réduire considérablement la taille de l’agence avaient en réalité contribué à alléger les charges économiques. Le témoignage de M. Vought, livré lors d’une audition parfois houleuse devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, est intervenu deux semaines avant la fin de son mandat. Après avoir occupé ce poste par intérim pendant un an et demi, il a cherché à licencier la plupart des employés de l’agence, à abroger en masse des réglementations et à suspendre une grande partie des activités courantes de l’agence .

M. Vought a été interrogé de manière favorable par les républicains de la commission, qui ont estimé qu’il avait réorienté à juste titre la politique d’une agence qu’ils accusaient de politiser l’application de la loi et d’entraver la libre entreprise. Le mois dernier, Trump a nommé Brian Johnson, actuel cadre de Capital One COF.N et ancien haut responsable du CFPB, pour remplacer Vought au poste de directeur du CFPB. « Monsieur, je suis heureux que vous partiez », a déclaré Gregory Meeks, démocrate de New York, à M. Vought, l’accusant d’avoir bafoué les lois instituant l’agence. La principale démocrate de la commission, Maxine Waters, a déclaré à M. Vought qu’il devait se préparer à faire l’objet d’un examen plus approfondi de la part des législateurs.

« Que les choses soient claires: nous n’en avons pas fini avec vous », a-t-elle déclaré. Si les démocrates reprenaient la majorité lors des élections de mi-mandat de novembre, ils auraient le pouvoir d’ouvrir une enquête officielle sur les agissements de Vought au sein de l’agence.

Le Congrès a créé le CFPB à la suite de la crise financière de 2008 afin de prévenir les pratiques de prêt abusives et de contrôler les produits financiers qui avaient été à l’origine de la crise financière mondiale.

M. Vought, qui est également directeur du budget à la Maison Blanche, a cité une étude publiée cette année par le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, selon laquelle les mesures réglementaires du CFPB auraient en réalité imposé aux consommateurs des coûts s’élevant à des centaines de milliards de dollars, en augmentant les frais et en réduisant l’accès au crédit. Les défenseurs des consommateurs et les experts ont toutefois vivement contesté les méthodes et les conclusions de ce rapport.

Dans son témoignage, M. Vought a qualifié l’agence d’intrusive et échappant au contrôle du Congrès.

« Lorsqu’une entité de régulation financière se considère comme un procureur, un défenseur, et qu’elle dispose des outils que constitue l’injonction d’enquête civile… cela ouvre la voie à de nombreux abus », a-t-il déclaré.

Le député Andy Barr, chef de file républicain au sein de la sous-commission chargée des institutions financières, a comparé l’action de contrôle réglementaire du CFPB à des « tactiques de la Gestapo », en référence à la police secrète nazie, affirmant que celles-ci avaient conduit à la faillite des entreprises respectueuses de la loi.

Dans un communiqué publié à l’issue de l’audition, un porte-parole de M. Barr n’a pas directement abordé la comparaison avec la Gestapo, affirmant que le CFPB avait « écrasé les consommateurs — ceux-là mêmes qu’il était censé protéger — en menant une guerre » contre les secteurs qui proposent des crédits à la consommation.