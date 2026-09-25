Le responsable des actions Europe et Asie Pacifique de Janus quitte son poste

Lucas Klein, responsable des actions Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMOA) et Asie Pacifique de Janus Henderson, quitte ses fonctions « afin de consacrer plus de temps à sa famille », annonce-t-il sur Linked-In. Il précise que le département actions reste placé sous la responsabilité de Marc P. et Helen Jewell.

Lucas Klein est responsable de la gestion actions EMOA et Asie-Pacifique chez Janus Henderson Investors depuis 2023. Il est également membre du comité exécutif de Janus Henderson.

Avant de rejoindre la société, il a travaillé chez Fidelity International à partir de 2018,où il a notamment occupé le poste de responsable mondial de la recherche sur les actions, où il était chargé de l'équipe de recherche sur les actions mondiales ainsi que des équipes de gestion des portefeuilles d’actions américaines, sectorielles et thématiques. Auparavant, il était analyste et gérant de portefeuille chez Putnam Investments depuis 2009 et analyste actions senior chez Riversource (aujourd’hui Columbia Threadneedle) depuis 2007. Lucas Klein a été associé puis analyste chez Morgan Stanley à partir de 2004. Il a commencé sa carrière chez Deloitte en 1997 en tant qu’analyste commercial, avant de devenir consultant senior après avoir pris le temps d’obtenir un diplôme d'études supérieures.