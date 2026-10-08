Le repli en Europe se poursuit sur fond de tensions sur les taux

Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse jeudi dans ‌un contexte de poursuite des tensions sur le pétrole et l'obligataire.

À Paris, le CAC 40 perd 1,05% à 7.689,11 points vers 07h30 GMT, après un repli ​de 1,22% mercredi. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,67% et à Francfort, le Dax cède 0,93%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 1,26% et le FTSEurofirst 300 de 1,03%. Le Stoxx 600 abandonne 0,99%, tous ses grands compartiments étant dans le rouge, à l'exception de celui de l'énergie.

Les contrats à terme à Wall ​Street préfigurent une baisse de 0,58% pour le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,46% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance déjà dans le rouge.

Outre le niveau élevé ​de l'endettement des Etats et les inquiétudes budgétaires en France, des informations font ⁠état de grandes entreprises technologiques (SpaceX, Broadcom et Oracle) qui cherchent à lever des milliards de dollars par emprunt, entrant ainsi en concurrence directe ‌avec les Etats alors que les niveaux de financements sont limités.

Nigel Green, directeur général de deVere Group, a mis en garde contre un cercle vicieux dangereux dans lequel Nvidia finance les clients mêmes qui achètent ses produits, exposant ainsi les investisseurs ​mondiaux à un risque si les bénéfices attendus ne se ‌concrétisaient pas.

"Le développement de l'IA a démarré grâce aux liquidités", a -t-il rappelé. "Il repose de plus en plus ⁠sur le crédit, et le crédit modifie complètement le profil de risque", a-t-il dit.

"La dette doit être remboursée dans les délais, que les revenus soient au rendez-vous ou non", a-t-il ajouté. "Et cette dette se retrouve dans les fonds obligataires et les fonds de retraite des épargnants du monde entier", a-t-il prévenu.

Parallèlement, les cours ⁠du pétrole poursuivent leur ascension ‌dans un contexte de recrudescence des attaques contre des navires dans le Golfe, ce qui contribue à accentuer la pression sur ⁠les bons du Trésor américain, référence pour la dette souveraine.

La hausse des rendements américains soutient à son tour le dollar, faisant reculer l'euro, qui est ‌tombé près d'un creux de 17 mois, les inquiétudes concernant les finances de la France s'étant propagées à la dette italienne et grecque.

C'est ⁠dans ce contexte que les investisseurs surveilleront le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire ⁠de la Banque centrale européenne (BCE), prévu à ‌11h30 GMT alors que l'inflation a encore accéléré dans le bloc monétaire, à 3,8% le mois dernier.

Le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique ​monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), publié mercredi, a montré que la "plupart" des ‌membres considéraient qu'une nouvelle hausse des taux était probable d'ici la fin de l'année, même s'ils aborderaient chaque réunion avec un esprit ouvert.

Plusieurs responsables de la BCE et de la Fed ​doivent s'exprimer dans le courant de la journée, tout comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey.

Aux valeurs, Opmobility plonge de 19,37%. L'équipementier automobile a abaissé ses objectifs 2026 et annoncé des projets de réorganisation qui entraîneraient la suppression d'environ 770 postes en France et en Allemagne, dans un ⁠contexte de dégradation plus marquée que prévu du marché.

Son concurrent Forvia chute de 7,25% malgré l'annonce de deux importants contrats remportés par sa filiale Forvia Hella. L'indice de l'automobile sur le Stoxx 600 cède 1,19%.

Tesco avance de 2% après avoir relevé le bas de la fourchette de sa prévision de bénéfice annuel.

Imperial Brands, qui a dit être en bonne voie pour atteindre ses objectifs sur l'ensemble de l'année, monte de 2,1%.

Argenx chute de 15,72% après l'arrêt d'un essai clinique sur le syndrome de Sjögren, suite à une analyse montrant qu'il était peu probable qu'il atteigne son objectif principal.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution ​de Wayne Cole, édité par Benoit Van Overstraeten)