Le rendement des obligations américaines à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 2007, tandis que les actions tentent de se redresser après la publication des résultats

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* Les investisseurs analysent les résultats de Microsoft et Meta à la recherche d'indices sur l'IA

* La Fed, divisée, maintient ses taux inchangés, tandis que les rendements à long terme progressent

* Les cours du pétrole progressent de 2 % après la flambée de violence au Moyen-Orient

(Mise à jour avec les cours européens) par Niket Nishant et Ankur Banerjee

Les coûts d'emprunt à long terme du gouvernement américain ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis 2007, tandis que les marchés boursiers mondiaux ont rebondi après que des signaux encourageants concernant les résultats financiers ont rassuré les investisseurs.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,239 %, après avoir franchi la barre des 5,2 % lors de la séance de New York la veille, alors que la Réserve fédérale avait maintenu ses taux d'intérêt inchangés , mais que son président, Kevin Warsh, avait envoyé des messages contradictoires sur les perspectives de la politique monétaire et de l'inflation.

Les opérateurs ont eu du mal à évaluer la prochaine décision de la Fed — une difficulté aggravée par le fait que M. Warsh se soit abstenu de fournir des indications prospectives.

Les marchés se trouvent à un tournant délicat, les fortes baisses des actions de certains des principaux bénéficiaires du boom de l’IA effrayant les investisseurs. L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 a reculé de 1,23 %, clôturant ainsi sa troisième journée consécutive dans le rouge .

« Nous ne pensons pas que l’histoire de l’IA soit terminée, loin de là, mais il est clair qu’il y aura des soubresauts en cours de route », a déclaré Sanjiv Tumkur, responsable de la recherche actions chez Rathbones.

Les résultats de Microsoft MSFT.O et de Meta META.O ont conforté l’idée selon laquelle les investisseurs cherchaient des signes indiquant que le coûteux développement de l’IA commençait à porter ses fruits.

L'action Microsoft a progressé de 7,97 % en pré-ouverture après que le géant technologique a indiqué qu'il prévoyait de continuer à générer des flux de trésorerie jusqu'à l'exercice 2027. Meta, en revanche, a chuté de 8,47 % à la suite de résultats qui reflétaient la pression exercée par ses investissements coûteux dans l'IA.

« Microsoft a atteint le courant-jet alors que Meta est encore en train de construire sa piste », ont écrit les analystes de Jefferies.

Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique NQcv1 , ont progressé de 0,41 %, tandis que ceux sur le S&P 500 EScv1 et le Dow YMcv1 ont chacun gagné 0,24 %.

L'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,48 %. L'indice MSCI All Country World Price

.MIWD00000PUS a légèrement progressé de 0,11 % après deux séances de baisse.

DES PERSPECTIVES SOMBRES

Cette semaine décisive pour les marchés a été encore compliquée par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient, ce qui rend plus difficile pour les investisseurs d’évaluer les implications inflationnistes de la hausse des prix du pétrole.

La baisse du Brent LCOc1 le mois dernier avait contribué à contenir l’inflation en juin, mais les cours du pétrole ont depuis dépassé les 92 dollars le baril. O/R

Mercredi, trois membres du Comité fédéral de politique monétaire (FOMC) ont exprimé leur désaccord en faveur d’une hausse des taux, ce qui a conduit certains analystes à se demander si la « bonne dispute familiale » évoquée par Warsh pourrait devenir plus difficile à gérer si les pressions inflationnistes persistaient.

« Alors que la Fed aborde le second semestre… nous pensons qu’ (, elle) sera confrontée à la réalité d’une inflation persistante », ont écrit les stratèges de RBC Economics.

Le maintien des taux pourrait faire gagner du temps à la banque centrale jusqu’à sa prochaine réunion en septembre, lui permettant ainsi d’analyser deux rapports supplémentaires sur l’inflation. Mais selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une hausse lors de cette réunion est passée de 57,3 % il y a une semaine à 65,2 %.

Dans le même temps, des interrogations persistent quant à l’utilité réelle d’une éventuelle hausse des taux.

«Il est insensé de relever les taux face à une inflation provoquée par un choc d’offre», a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les hausses de taux permettent généralement de modérer les pressions sur les prix liées à la demande, mais la principale menace inflationniste réside actuellement dans la perspective d’une pénurie d’approvisionnement en pétrole si les perturbations dans le détroit d’Ormuz se poursuivent.

Ce détroit constitue une voie maritime cruciale pour les flux mondiaux de pétrole. La voie alternative passant par le détroit de Bab el-Mandeb a également été prise pour cible par les Houthis, soutenus par l’Iran, ce qui aggrave encore les perspectives.