Le régulateur des transports refuse la demande d'Aéroport de Paris d'augmenter les redevances des compagnies aériennes

Aéroport de Paris réclamait une augmentation des redevances aéroportuaires -ce que les compagnies aériennes paient aux aéroports- dans un contexte d'investissements croissants et de grands travaux.

( AFP / OLIVIER LABAN-MATTEI )

La principale association d'aéroports européens a déploré vendredi 19 décembre la décision "déroutante" de l'Autorité de régulation des transports (ART) de rejeté les hausses de redevances demandées en 2026 par le gestionnaire des plateformes parisiennes.

L'ART a refusé mercredi d'approuver la hausse de 1,5% des redevances aéroportuaires que demandait la société Aéroport de Paris ( ADP ) pour la période du 1er avril 2026 au 30 mars 2027. "L'Autorité s'oppose à l'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2026, hors redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite (PHMR), dont l'homologation est approuvée", selon la décision consultée par l' AFP . Le régulateur a toutefois approuvé la revalorisation de 15% de la redevance pour l'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite, pour tenir compte de la "hausse significative et durable des besoins d'assistance" de ces publics.

Le régulateur a exprimé des réserves sur le mode de calcul des révisions tarifaires, expliquant avoir "identifié un déséquilibre significatif dans l'allocation des charges et des actifs entre périmètres, de nature à majorer les coûts imputés aux services publics aéroportuaires" .

Le Groupe ADP a dit mercredi prendre "acte" de cette décision et indiqué dans un communiqué qu'il était "actuellement en train de préparer une nouvelle proposition de redevances aéroportuaires et la soumettra au régulateur dans un délai d'un mois (...) soit au plus tard le 16 janvier 2026". Après quoi, le régulateur disposera d'un mois à compter de la date effective de présentation des nouvelles redevances pour rendre sa décision. "En l'absence d'approbation, les redevances en vigueur depuis le 1er avril 2025 resteront applicables", précise ADP.

8,4 milliards d'euros d'investissements jusqu'en 2034

Le groupe réclamait une augmentation des redevances aéroportuaires (ce que les compagnies acquittent pour le fonctionnement des services liés au cœur de métier de l'aéroport, NDLR) dans un contexte d'investissements croissants et de grands travaux pour répondre aux besoins liés à la hausse du trafic aérien .

"ACI Europe condamne la décision de l'Autorité de régulation des transports (ART) de rejeter les redevances proposées par le Groupe ADP pour les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Orly et Le Bourget", a indiqué vendredi cette association d'aéroports européens dans un commumniqué. ACI Europe, la branche européenne du Conseil international des aéroports, a jugé l'argumentation de l'ART "particulièrement déroutante" , alors que selon elle les modes de calcul ont fait l'objet de consultations "extensives et scrupuleuses" entre ADP et ses clients.

Pour l'organisation, qui fédère plus de 600 aéroports dans 55 pays, la hausse demandée "ne vise qu'à compenser totalement les coûts des services aux compagnies aériennes et aux passagers". En outre, les 1,5% sont "inférieurs à l'inflation et bien en deçà de la hausse des prix des billets d'avion en France" , a ajouté ACI Europe, défendant une proposition du Groupe ADP "raisonnable, proportionnée et juste".

Le 10 décembre, ADP a proposé un plan d'investissements de 8,4 milliards d'euros de 2027 à 2034, un contrat de régulation économique avec l'Etat qui devra lui aussi être homologué par l'ART après négociations.

Le groupe aéroportuaire, qui souhaite dégager des moyens pour adapter ses infrastructures parisiennes à la hausse prévue du trafic aérien d'ici au milieu de la prochaine décennie, a évoqué une augmentation moyenne des tarifs de 2,6 points de plus que l'inflation chaque année sur huit ans.