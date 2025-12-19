 Aller au contenu principal
Nike sous pression
information fournie par AOF 19/12/2025 à 14:14

(AOF) - Nike a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, contre 38 attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards de dollars, là où le consensus visait 12,22 milliards. Mais les ventes en Chine ont reculé pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 17%.

Les droits de douane, imposés par Donald Trump sur les pays d'Asie du Sud-Est, où Nike fabrique la majorité de ses produits, coûteront à l'entreprise 1,5 milliard de dollars cette année, rappelle le directeur financier Matthew Friend.

Une nouvelle baisse de la marge brute, pour le trimestre en cours, est attendue de 175 à 225 points de base. "La meilleure façon de voir les choses, c'est que nos différentes activités avancent à des rythmes différents", a expliqué Elliott Hill, PDG du groupe. Géographiquement, par exemple, l'Amérique du Nord est solide tandis que la Chine reste à la traîne", a précisé celui qui a pris la tête de l'entreprise en 2024.

Il insiste, par ailleurs, sur le fait que Nike reste "au milieu de sa phase de redressement".

Nike s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui comprend la période des achats de fin d'année, recule de quelques points en pourcentage, contre une estimation de baisse de 1,5%.

