FedEx ajuste à la hausse ses objectifs annuels

(AOF) - A la suite de la publication hier des bons résultats du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a ajusté à la hausse ses objectifs annuels sur cette période. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires 5 à 6% en glissement annuel, contre une prévision initiale de 4 à 6%. Le bénéfice dilué par action (BPA) devrait être compris entre 14,80 et 16 dollars, contre une fourchette antérieure de 14,20 à 16 dollars. Sur ce trimestre, ses revenus ont progressé de près de 7% en glissement annuel à 23,5 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel est en hausse de 31,4%, à 1,38 milliard de dollars. Le résultat net ressort à 960 millions de dollars, soit une augmentation de près de 30%.

En parallèle de cette publication trimestrielle, FedEx indique que "le projet de scission de FedEx Freight en une nouvelle société cotée en bourse devrait être être effective le 1er juin 2026. Une fois séparée, FedEx Freight sera une société publique cotée indépendamment à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole boursier "FDXF". FedEx Freight organisera une journée investisseurs à New York le 8 avril 2026.

