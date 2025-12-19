 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 14:05

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en quasiment inchangée (-0,01%) pour le Dow Jones .DJI , et en hausse de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,25% pour le Nasdaq .IXIC :

* NIKE NKE.N a annoncé jeudi une baisse de ses marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, les mauvaises ventes en Chine et les efforts visant à rééquilibrer son portefeuille de produits continuant de peser sur le géant de l'habillement sportif en difficulté. L'action plonge de 10% en avant-Bourse.

Le groupe n'a plus beaucoup de temps pour prouver que sa stratégie en Chine fonctionne. Le sixième trimestre consécutif de baisse des ventes du géant américain des vêtements de sport dans ce pays, avec notamment une chute de 20% dans le secteur des chaussures, souligne à quel point ce marché, autrefois considéré comme un moteur de croissance, est devenu son principal point faible.

* ORACLE ORCL.N - Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé jeudi des accords contraignants visant à céder le contrôle des activités américaines de l'application de vidéos courtes à un groupe d'investisseurs, dont Oracle, franchissant ainsi une étape importante pour éviter une interdiction aux États-Unis et mettre fin à des années d'incertitude. L'action Oracle prend 4,5% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - L'administration du président américain Donald Trump a lancé une enquête qui pourrait aboutir aux premières livraisons à la Chine des puces IA les plus puissantes de Nvidia, selon cinq sources, tenant ainsi sa promesse d'autoriser ces ventes controversées.

* MICROSOFT MSFT.O , GOOGLE GOOGL.O , NVIDIA NVDA.O - Le département américain de l'Énergie a annoncé jeudi avoir signé des accords avec 24 organisations, dont des géants technologiques tels que les trois groupes, afin de faire avancer la mission Genesis.

* ABBVIE ABBV.N , BRISTOL MYERS SQUIBB Myers BMY.N , GILEAD GILD.O , MERCK MRK.N et d'autres fabricants de médicaments devraient annoncer vendredi après-midi des accords avec le gouvernement américain visant à réduire les prix de certains médicaments sur ordonnance, selon des sources proches du dossier.

* Harris Associates, cinquième actionnaire de Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré jeudi qu'il serait "très ouvert" à une offre révisée de Paramount Skydance PSKY.O si la société présentait une offre supérieure et réglait les problèmes liés aux conditions de l'accord.

* FEDEX FDX.N a déclaré qu'elle prévoyait 175 millions de dollars de coûts imprévus pendant la haute saison pour trouver des camions et des avions afin de transporter les marchandises qui auraient dû être acheminées par sa flotte d'avions-cargos MD-11, immobilisés après un accident mortel impliquant UPS le mois dernier.

* COTY COTY.N a déclaré vendredi avoir vendu sa participation restante de 25,8% dans la marque de soins capillaires Wella à KKR KKR.N pour 750 millions de dollars (640,15 millions d'euros), tout en conservant ses droits à une part de toute vente future ou du produit d'une introduction en Bourse (IPO).

* FORD F.N procède au rappel de 272.645 véhicules aux États-Unis en raison d'une défaillance du système de stationnement, qui peut entraîner le déplacement du véhicule et augmenter le risque d'accident, a déclaré vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

