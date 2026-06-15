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Le regroupement d'actions Worldline finalisé
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 08:12

Worldline annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital social, décidé par le conseil d'administration réuni le 28 avril, par voie d'échange de 40 actions anciennes contre une action nouvelle, opération sans incidence directe sur la valeur totale des actions détenues par chaque actionnaire.

Cette opération fait passer le nombre d'actions composant le capital du groupe de solutions de paiement de 2 263 672 800 à 56 591 820. Les actions nouvelles ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter de ce 15 juin et se sont vu attribuer un nouveau code ISIN (FR00140182K6).

Les actions nouvelles issues du regroupement sont éligibles au SRD (Service de règlement différé) à compter de ce jour. Les actionnaires détenant un nombre d'actions formant un multiple de 40 n'ont aucune démarche à accomplir, les actions ayant été regroupées automatiquement par leur intermédiaire financier.

Les actionnaires n'ayant pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 40 seront indemnisés à hauteur de leurs droits formant rompus par leur intermédiaire financier, à l'exception des bénéficiaires d'actions gratuites attribuées dans le cadre de plans d'attribution gratuite d'actions de Worldline en période de conservation.

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