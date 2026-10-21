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Le redressement se confirme pour Atos
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 08:21

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La société spécialisée dans les services informatiques a fait état d'une poursuite de l'amélioration séquentielle de sa croissance organique au troisième trimestre 2026. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,642 milliard d'euros pour ses unités d'affaires stratégiques (SBU) Atos et Eviden, en repli organique de 2,4% sur un an.

Cette performance marque toutefois une nette amélioration par rapport aux trimestres précédents : -11% sur les trois premiers mois de l'année et -5,8% au deuxième trimestre.

La société a généré une variation nette de trésorerie positive de 44 millions d'euros sur la période, la première depuis le lancement du programme, et ce malgré l'impact de 50 millions d'euros lié aux coûts de restructuration.

L'activité commerciale trimestrielle a reflété la saisonnalité estivale habituelle. Les prises de commandes se sont élevées à 1,024 milliard d'euros, portées principalement par les ventes additionnelles. Le ratio book-to-bill ressort à environ 62% (-7 points sur un an) en l'absence de grands contrats signés au cours de l'été, tandis que le pipeline qualifié progresse légèrement, soutenu par la cybersécurité, la Data & IA et le Cloud.

Parallèlement, le groupe a accéléré sur ses piliers technologiques (cybersécurité, IA agentique et souveraineté numérique), marqués par le lancement d'Atos Genesis Intelligence (suite d'IA souveraine) et le déploiement de solutions d'IA agentique chez ses clients (notamment SPIE, UGAP et Flender) ainsi qu'en interne (Client Zero).

Grâce à son programme stratégique, dont les économies dépassent les prévisions initiales, Atos a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels : une baisse de 5% des revenus organiques, une marge opérationnelle d'environ 7% et une variation nette de trésorerie positive.

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