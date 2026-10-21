Les Bourses européennes prudentes à l'ouverture

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert prudemment mercredi, digérant une série de résultats d'entreprises dans un contexte de remontée des prix du pétrole et d'inquiétudes persistantes sur la dette française.

Vers 07H10 GMT, Paris grappillait 0,14 %, Francfort reculait légèrement de 0,12 % et Londres cédait 0,21 %.

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