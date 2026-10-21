 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eurofins Scientific ajuste ses objectifs 2026, CA à neuf mois +3,7%
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 09:14

Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo d'Eurofins Scientific

Le logo d'Eurofins Scientific

(Dans le titre, bien ‌lire "à neuf mois" et non "T3")

​Eurofins Scientific a ajusté mercredi ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, ​citant notamment des conditions de marché restant plus ​atones que d'ordinaire.

Le groupe ⁠français de laboratoires d’analyses a déclaré ‌que la croissance organique annuelle devrait s'avérer inférieure à l'objectif ​précédent, indiquant ‌que certains programmes cliniques attendus ⁠ne redémarreront pas en 2026.

Eurofins visait précédemment une croissance organique entre 4% et ⁠6% ‌par an ("mid-single-digit").

Le groupe a toutefois indiqué ⁠que le chiffre d'affaires généré ‌par les acquisitions réalisées en ⁠2026 devrait dépasser l'objectif précédent, fixé ⁠à 250 ‌millions d'euros annualisés, compte tenu des ​transactions déjà ‌finalisées.

Eurofins a toutefois confirmé ses objectifs de rentabilité et de ​flux de trésorerie pour l'année en cours.

Sur les neuf ⁠premiers mois de l'année, Eurofins a enregistré un chiffre d'affaires de 5,61 milliards d'euros, en hausse de 3,7% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme remplit des récipients d'eau à un point de ravitaillement public dans une rue de La Havane, le 5 octobre 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Creuser un puits, la solution des Cubains pour avoir accès à l'eau
    information fournie par AFP 21.10.2026 09:39 

    Lassé de devoir fermer son restaurant en raison du manque d'eau à Cuba ou de payer les services de camions-citernes pour s'approvisionner, Kevin Martinez a trouvé une solution par lui-même : il a fait forer un puits. Son restaurant est situé dans la province de ... Lire la suite

  • Des écoliers ont classe dans un abri installé au sous-sol de leur école primaire pendant une alerte aérienne en banlieue de Kiev, le 20 octobre 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    "A l'abri, vite": à Kiev, l'école vit au rythme des alertes aériennes
    information fournie par AFP 21.10.2026 09:36 

    Lorsqu'une alerte aérienne retentit dans la région de Kiev, les enfants savent exactement quoi faire: sacs sur le dos ils courent vers l'abri, abandonnant vélos, jouets, poupées dans la cour de l'école. Un réflexe imposé par la guerre et répété plusieurs fois par ... Lire la suite

  • Le logo de Netflix
    Netflix prévoit un bénéfice inférieur aux attentes au T4
    information fournie par Reuters 21.10.2026 09:29 

    Netflix a communiqué mardi ‌une prévision de bénéfice pour le trimestre actuel inférieure aux attentes, quelques jours ​seulement après que le pionnier du 'streaming' a annoncé le licenciement de 6% de ses employés et remplacé deux des principaux responsables des ... Lire la suite

  • Un système de stockage d'hydrogène fabriqué par OPmobility
    OPmobility: CA consolidé à +2,8% au T3, tiré par l'ensemble des segments
    information fournie par Reuters 21.10.2026 09:27 

    OPmobility a fait ‌état mercredi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de ​2,8% à périmètre et changes constants au troisième trimestre de son exercice, à 2,44 milliards d'euros, l'équipementier automobile français ​citant la croissance de l'ensemble de ses ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,64 +0,44%
CAC 40
7 862,39 +0,30%
VUSION
137,1 +13,40%
ESSILORLUXOTTICA
168,65 +12,06%
ATOS GROUP
25,54 +11,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank