information fournie par Reuters • 21/10/2026 à 09:14

Eurofins Scientific ajuste ses objectifs 2026, CA à neuf mois +3,7%

Le logo d'Eurofins Scientific

(Dans le titre, bien ‌lire "à neuf mois" et non "T3")

​Eurofins Scientific a ajusté mercredi ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, ​citant notamment des conditions de marché restant plus ​atones que d'ordinaire.

Le groupe ⁠français de laboratoires d’analyses a déclaré ‌que la croissance organique annuelle devrait s'avérer inférieure à l'objectif ​précédent, indiquant ‌que certains programmes cliniques attendus ⁠ne redémarreront pas en 2026.

Eurofins visait précédemment une croissance organique entre 4% et ⁠6% ‌par an ("mid-single-digit").

Le groupe a toutefois indiqué ⁠que le chiffre d'affaires généré ‌par les acquisitions réalisées en ⁠2026 devrait dépasser l'objectif précédent, fixé ⁠à 250 ‌millions d'euros annualisés, compte tenu des ​transactions déjà ‌finalisées.

Eurofins a toutefois confirmé ses objectifs de rentabilité et de ​flux de trésorerie pour l'année en cours.

Sur les neuf ⁠premiers mois de l'année, Eurofins a enregistré un chiffre d'affaires de 5,61 milliards d'euros, en hausse de 3,7% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)