Randstad: Le CA dépasse les attentes au T3, reprise des principaux marchés de l'emploi

Le logo du prestataire de services de recrutement Randstad est visible à Zurich.

Randstad a fait état ‌mercredi d'une hausse organique de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes au ​troisième trimestre, portée par le retour à la croissance de son marché domestique néerlandais et aux signes persistants de reprise en Amérique du ​Nord et en Allemagne.

Le chiffre d'affaires a enregistré une hausse organique de 3,9% au trimestre ​clos, tandis que les analystes tablaient ⁠sur 2,9%.

Les agences de recrutement telles que Randstad ou Adecco ‌sont considérées comme un indicateur de la santé du marché du travail et de la dynamique économique, car les ​employeurs ajustent leurs plans ‌d’embauche en fonction des fluctuations de l’économie dans ⁠son ensemble.

• En Allemagne, le chiffre d’affaires a progressé de 5%, poursuivant ainsi la reprise observée au deuxième trimestre, lorsque les ventes dans ⁠la première économie ‌européenne ont renoué avec la croissance pour la première fois ⁠depuis début 2023

• En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires ‌a enregistré une hausse de 9%, le secteur du recrutement ⁠opérationnel aux États-Unis, qui couvre principalement les postes d’ouvriers, ⁠ayant enregistré une ‌hausse de 19% en glissement annuel

• Aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires ​a augmenté 3%, marquant une amélioration ‌par rapport à la contraction de 1% enregistrée il y a un an, tandis que ​la France est restée en difficulté avec un chiffre d’affaires en baisse de 3%

• La marge brute, indicateur clé de ⁠rentabilité, s’est établie à 17,8%, contre un consensus fourni par l’entreprise à 17,9%

• Randstad a indiqué s'attendre à ce que la marge brute du quatrième trimestre reste globalement stable par rapport à celle du troisième trimestre

(Rédigé par Jakob Van Calster à Gdansk ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)