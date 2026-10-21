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Klépierre relève ses objectifs annuels après une hausse de 4,6% des revenus locatifs
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 09:18

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‌Klépierre a relevé mercredi ​ses objectifs pour 2026 après une hausse des revenus ​locatifs nets sur les neuf ​premiers mois ⁠de l'exercice, porté par "une ‌demande ininterrompue d’espaces de vente de haute qualité".

Le ​groupe ‌vise désormais un ⁠excédent brut d'exploitation (EBE) d'au moins 1,165 milliard d'euros ⁠et un ‌cash-flow net courant par ⁠action de 2,83 ‌euros, soit une ⁠hausse de 4% sur ⁠un an.

Sur ‌les neuf premiers mois ​de ‌2026, l'opérateur de centres commerciaux a enregistré ​une hausse de 4,6% de ses ⁠revenus locatifs nets par rapport à la même période de 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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