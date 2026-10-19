Le recrutement dans les gisements pétroliers vénézuéliens s'accélère à mesure que la première vague d'investissements prend de l'ampleur

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* Ces embauches marquent un revirement par rapport au repli opéré par les prestataires étrangers du secteur pétrolier pendant la période des sanctions

* Weatherford et Baker Hughes proposent chacun une douzaine, voire plus, d’offres d’emploi au Venezuela

* SLB propose 35 postes vacants, tandis que Halliburton cherche à élargir son vivier de talents

par Georgina McCartney et Marianna Parraga

Des sociétés de servicespétroliers, notamment Weatherford International

WFRD.O , Baker Hughes BKR.O , Halliburton HAL.N et SLB

SLB.N , publient des dizaines d’offres d’emploi au Venezuela, selon leurs sites Internet respectifs , ce qui constitue un premier signe que le plan soutenu par Washington visant à reconstruire le secteur énergétique du pays commence à porter ses fruits.

Ces embauches pourraient contribuer à inverser l’exode des entreprises et des professionnels qui avait eu lieu pendant la période des sanctions, et interviennent alors que l’administration du président américain Donald Trump met en œuvre un plande relance du secteur pétrolier de 100 milliards de dollars, suite àla capture de l’ancien président Nicolas Maduro en janvier.

Alors que certains grands producteurs indiquent qu’ils ont besoin de stabilité politique et de règles juridiques claires avant d’engager des sommes importantes, les sociétés internationales de services pétroliers prennent les premières mesures pour déployer du personnel, des plates-formes et du matériel sur le terrain.

Weatherford, qui avait réduit sa présence au Venezuela en 2019, propose au moins 20 postes à pourvoir, principalement dans les pôles pétroliers et gaziers d’Anaco et de Maturín, qu’elle a commencé à publier le mois dernier. L’entreprise recherche des superviseurs d’exploitation, des spécialistes du forage et des ingénieurs, comme l’indique la page « Carrières » de son site web.

La société américaine devrait organiser ce mois-ci une cérémonie avecEni ENI.MI , a indiqué une source, à la suite d’un accord conclu en septembre avec la société d’État PDVSA, permettant au producteur italien de se développer dans la ceinture de l’Orénoque au Venezuela. Eni a fait appel à Weatherford pour l’aider à augmenter sa production, a précisé la source.

Weatherford et Eni n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole au monde, mais ne produit qu’environ 1,2 million de barils par jour (b/j), soit une fraction de ce que ces réserves pourraient permettre.

Baker Hughes, qui se développe également dans le pays, propose une douzaine d’offres d’emploi sur son site web, notamment à Maracaibo — la deuxième plus grande région pétrolière du Venezuela. La société a signé ce mois-ci un accord avec PDVSA, la société d’ingénierie Lindsayca et le promoteur Fulcrum LNG afin de remettre en service les infrastructures gazières.

SLB, quant à elle, propose 35 postes vacants sur son site web pour des missions à Anaco, Maturín et Caracas, dont les offres datent d’environ six mois.

Halliburton a déclaré début octobre qu’elle cherchait à élargir son réseau de talents au Venezuela.

Un porte-parole de Baker Hughes a déclaré que l’entreprise ne faisait aucun commentaire sur les questions de personnel. SLB n’a pas souhaité s’exprimer. Halliburton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La plupart des entreprises étrangères de services pétroliers avaient cessé ou réduit leurs activités au Venezuela à la suite des sanctions américaines de 2019, licenciant ou transférant leur personnel et retirant leurs équipements du pays.

DES PLATEFORMES DE FORAGE EN ROUTE

Le matériel commence à revenir, même si le niveau de départ est faible. Seules deux plates-formes de forage étaient en activité au Venezuela ce mois-ci, selon les données de Baker Hughes.

La société nord-américaine Blue Energy Partners, soutenue par les États-Unis, a déclaré avoir reçu deux unités de forage la semaine dernière, et Chevron devrait bientôt mettre en service quatre autres.

L’un des plus grands prestataires américains de forage terrestre , Patterson-UTI PTEN.O , a indiqué qu’il expédiait actuellement des composants destinés à dix anciennes plates-formes d’un type que, selon son directeur général Andy Hendricks, l’entreprise n’a pas utilisé aux États-Unis depuis environ 15 ans. “Cela conviendra parfaitement au Venezuela”, a-t-il déclaré lors d’une interview la semaine dernière.

D’ici la fin de l’année prochaine, les déploiements devraient se concentrer principalement sur des appareils de reconditionnement de puits destinés à la réouverture et à la réparation de puits dans des gisements matures, selon Welligence Energy Analytics. Combinée aux plans d’expansion des grandes compagnies pétrolières, cette approche contribuerait à faire passer la production de brut d’environ 1,2 million de barils par jour actuellement à quelque 1,5 million de barils par jour d’ici fin 2027, a indiqué le cabinet de conseil.

“Nous sommes prudemment optimistes”, a déclaré Andres Armijos, responsable de Welligence pour l’Amérique latine, en référence au plan d’investissement et aux récentes offres d’emploi. “En réalité, cela prendra du temps.”