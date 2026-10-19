Le Parlement entérine une loi de réparation pour les rapatriés d'Indochine, "abandonnés" par l'Etat

70 ans après leur arrivée en France, les rapatriés d'Indochine vont pouvoir bénéficier d'une reconnaissance et d'une réparation, après un vote lundi au Parlement ( AFP / Joël SAGET )

Ils vécurent parfois plus de quinze ans dans des "camps", "abandonnés" par l'Etat à des conditions de vie indignes : 70 ans après, les rapatriés d'Indochine en France vont pouvoir bénéficier d'une reconnaissance et d'une réparation, après l'adoption d'une loi lundi au Parlement.

Compagnes indochinoises de militaires français de retour de la guerre, supplétifs de l'armée, fonctionnaires de police ou de l'administration pénitentiaire... A partir de la chute de Dien Bien Phu en 1954, 44.000 personnes sont progressivement rapatriées d'Indochine en France métropolitaine.

Parmi elles, entre 4 et 5.000 personnes sans ressources sont installées dans une poignée de centres d'accueil gérés par l'État. Provisoires sur le papier, ces camps deviendront finalement des solutions d'hébergement durables mais indignes, vétustes, mal isolées.

La réglementation, très stricte, y est d'ailleurs souvent orchestrée par d'anciens militaires ou administrateurs coloniaux. Et un arrêté de 1959 interdit même aux hébergés toute manifestation de richesse : certains risquent l'expulsion s'ils possèdent une télévision, un réfrigérateur ou une voiture.

La plupart des habitants sont des femmes vietnamiennes - pour beaucoup allophones - accompagnées de leurs enfants métis. Daniel Frèche est l'un d'entre eux, il a vécu 17 ans dans le Centre d'accueil des Français d'Indochine (CAFI) de Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), jusqu'en 1977.

Arrivé avec sa mère dans une fratrie de six, il décrit "un camp militaire délabré", des "vies abîmées par la misère et l'isolement".

"On y a construit un petit coin du Vietnam, on a su s'organiser pour vivre dans ces conditions indignes. Mais l'Etat nous a abandonnés", raconte à l'AFP celui qui dirige aujourd'hui le Collectif des Eurasiens pour la préservation du CAFI et lutte depuis plusieurs décennies pour une reconnaissance.

Pire, ces réfugiés ne se verront jamais réellement octroyer de statut de "rapatriés", les privant des droits ouverts par diverses lois (réinstallation des Français d'outre-mer, reconnaissance envers les harkis...).

En somme, ils ont été victimes d'une "invisibilisation dans notre mémoire nationale", explique la sénatrice centriste Jocelyne Guidez, rapporteure de la proposition de loi définitivement adoptée après un ultime vote unanime du Sénat, avec l'appui du gouvernement.

"Une colonisation qui ne se termine jamais"

Olivier Faure à l'Assemblée nationale le 13 octobre 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

L'initiative parlementaire émane du premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Le député, fils d'une Vietnamienne venue étudier en France et petit-fils d'un ex-dirigeant Vietminh, reconnaît volontiers que "cette histoire n'est pas du tout la (s)ienne" ni celle de ses ascendants.

Mais "elle m'a profondément touché car elle est celle d'une colonisation qui ne se termine jamais", dit le député à l'AFP.

Son texte dispose que "la Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d'Indochine", et reconnaît "l'indignité" de leurs "conditions d'accueil". Il étend également la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, le 8 juin, "aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu'aux rapatriés".

Surtout, il ouvre la voie à une "réparation des préjudices" résultant des conditions d'accueil des rapatriés, en tenant notamment compte de la durée du séjour dans les structures d'accueil. Il s'appliquera pour les séjours compris entre 1954 et 1975.

Entre 300 et 400 personnes pourraient en bénéficier, selon les estimations de parlementaires et associations. Olivier Faure a estimé le montant moyen de la réparation à un peu moins de 9.000 euros par personne.

Au-delà du volet financier, les "enfants d'Indochine", dont beaucoup sont déjà décédés, retiennent surtout le "pardon" de l'État.

"L'État reconnaît enfin ses torts envers nous, envers nos mamans, ces femmes qui n'ont pas pu s'exprimer à ce moment-là", salue Daniel Frèche, présent au Sénat lors d'une séance marquée par l'émotion, aux côtés de plusieurs dizaines de rapatriés.

"On ne rembourse pas une enfance volée, ni une dignité bafouée. Mais la réparation porte en elle un message essentiel: elle dit que l'injustice a existé et que la République en assume la responsabilité", a insisté le sénateur Horizons Claude Malhuret, qui compte aussi un ancien camp de rapatriés dans son département, l'Allier.

"C'est une immense reconnaissance dont les enfants, les petits-enfants des rapatriés d'Indochine avaient besoin, car les mémoires enfouies ne le sont jamais vraiment", souligne Olivier Faure. "La France n'a pas besoin de masquer son histoire pour s'aimer".