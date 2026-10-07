Le rallye se poursuit sur Medincell

(Zonebourse.com) - Au lendemain d'une envolée de 16,05%, qui succédait déjà à une hausse de 3,87%, le titre Medincell poursuit sur sa lancée ( 2,17%, à 27,34 euros). Les analystes continuent de se positionner sur l'action à l'approche d'une décision des autorités sanitaires américaines.
Aujourd'hui, c'est Portzamparc qui donne son avis sur la société biopharmaceutique qui commercialise sous licence des traitements injectables à action prolongée.
La société de bourse estime que le verdict final de la Food & Drug Administration (FDA) sur le dossier réglementaire d'Olanzapine-LAI est attendu dans les prochains jours. L'Olanzapine-LAI est un traitement mensuel de la schizophrénie chez l'adulte administré par une injection sous-cutanée.
Selon les analystes, grâce aux "très bons résultats" d'une étude de phase III, la FDA devrait valider l'autorisation de mise sur le marché à Teva, le partenaire de Medincell. Portzamparc table sur un pic de ventes de 2,4 milliards de dollars, avec une montée en puissance plus rapide que pour l'Uzedy, un autre traitement contre la schizophrénie de Teva utilisant la technologie de Medincell, du fait de l'absence de concurrence.
La recommandation est toujours à l'achat sur l'action Medincell, avec une cible de cours relevée de 30 à 31,40 euros, et qui passerait à 33 euros en cas de succès réglementaire.
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