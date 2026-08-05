Le ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés du New York Times, dans un contexte d'actualité très chargé, déclenche une vague de ventes de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre d'abonnés exclusivement numériques s'élève à environ 280 000 au deuxième trimestre

* Le NYT prévoit une croissance des revenus liés aux abonnements exclusivement numériques comprise entre 12 % et 15 % au troisième trimestre

* La baisse du trafic issu des recherches Google et des références pèse sur l’audience des éditeurs

(Le texte a été entièrement remanié pour inclure des détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats et du contexte) par Jaspreet Singh

Le New York Times a enregistré une croissance plus lente du nombre d’abonnés numériques au deuxième trimestre, malgré une actualité très chargée marquée notamment par la guerre américano-israélienne avec l'Iran et la Coupe du monde de la FIFA , ce qui a inquiété les investisseurs et fait chuter son cours de plus de 13 %.

Le journal a gagné environ 280 000 abonnés exclusivement numériques au deuxième trimestre, un chiffre inférieur à l’estimation de 295 300 avancée par Visible Alpha et aux 310 000 abonnés enregistrés au trimestre précédent. Le nombre total de ses abonnés s’élève désormais à 13,35 millions.

Ces résultats montrent que la baisse du trafic provenant des recherches et des liens de renvoi de Google affecte même le Times, longtemps considéré comme la référence en matière d’édition numérique grâce à sa réussite dans la mise en place d’un vaste modèle d’abonnement autour de contenus d’actualité et de lifestyle.

« Nous avons publié nos résultats du deuxième trimestre dans un contexte d’évolution rapide de l’écosystème de l’information, façonné par un petit nombre de grandes entreprises technologiques dont les décisions continuent d’entraîner une baisse du trafic vers les éditeurs », a déclaré la directrice générale Meredith Kopit Levien lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats. « Le Times n’est pas à l’abri de cet impact »,a-t-elledéclaré. L’entreprise s’est fixé pour objectif d’atteindre les 15 millions d’abonnés d’ici la fin de l’année prochaine, ce qui l’obligerait à gagner en moyenne 275 000 abonnés par trimestre au cours des six prochains trimestres.

Le ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés au deuxième trimestre s’est produit alors même que le journal avait levé son accès payant pour l’ensemble de la couverture de la Coupe du monde de la FIFA sur The Athletic et introduit de nouveaux formats de couverture, ce qui a permis au site web sportif d’attirer « son plus large public jamais enregistré ».

Le NYT a également indiqué qu’il s’attendait à ce que la croissance des revenus issus des abonnements exclusivement numériques ralentisse pour s’établir entre 12 % et 15 % au troisième trimestre, la valeur médiane de cette fourchette étant inférieure à l’estimation de 14,2 %.

Pour l’avenir, Kopit Levien a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les progrès réalisés dans la couverture sportive soient le moteur du succès lors de la saison de la NFL et que la vidéo constituait une « opportunité à long terme », même si elle n’avait joué jusqu’à présent qu’un rôle relativement mineur dans la croissance des recettes publicitaires.

L’application phare du New York Times propose un flux de vidéos verticales à la manière de TikTok dans son onglet « Watch », complété par une section « Shows » qui propose les séries vidéo épisodiques de longue durée de l’entreprise, disponibles à la demande.

Le chiffre d’affaires publicitaire total a augmenté de 11,3 % pour atteindre 149,1 millions de dollars, dépassant les estimations qui s’élevaient à 146,4 millions de dollars.