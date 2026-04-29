Le raffineur Phillips 66 affiche un bénéfice inattendu au premier trimestre

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Phillips 66 PSX.N a annoncé mercredi un bénéfice ajusté inattendu au premier trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage de ses produits.

La société basée à Houston, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 49 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 40 cents par action, selon les données compilées par LSEG.