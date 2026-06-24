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Le Qatar va reprendre sa production normale de gaz naturel liquéfié « d'ici quelques semaines », a déclaré le Premier ministre au Financial Times
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 06:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a déclaré que cet État du Golfe reprendrait sa production normale de gaz naturel liquéfié « d’ici quelques semaines », a rapporté mercredi le Financial Times.

La mise en place d'une ligne directe entre les États-Unis et l'Iran est essentielle pour rouvrir le détroit d'Ormuz, a-t-il déclaré au FT lors d'un entretien.

QatarEnergy avait suspendu sa production de GNL après que les États-Unis et Israël ont lancé leur guerre contre l’Iran le 28 février, à la suite d’une attaque de drone contre son immense usine de Ras Laffan.

Guerre en Iran
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