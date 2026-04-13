Le propriétaire de magasins de proximité Yesway souhaite lever 321 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le propriétaire de magasins de proximité Yesway a déclaré lundi qu'il visait à lever jusqu'à 320,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.