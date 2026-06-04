Le promoteur de centres de données Keel Infrastructure recule après une émission d'obligations convertibles de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions de Keel Infrastructure ( KEEL.O ) ont chuté de 9 % à 5,40 $ après la clôture du marché, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société annonce une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 350 millions de dollars, arrivant à échéance en 2032

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales, notamment pour financer des acomptes sur des équipements et/ou garantir des lettres de crédit en vue de l'expansion de projets de développement de centres de données

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer le coût des options d'achat plafonnées, des opérations sur dérivés utilisées pour compenser une dilution potentielle ** Le 1er avril, Bitfarms a officiellement changé de nom pour devenir Keel Infrastructure à la suite d'un transfert de siège social du Canada vers les États-Unis, dans le cadre d'un pivot stratégique visant à passer d'une activité purement axée sur le minage de bitcoins au développement de terrains, d'accès à l'électricité et d'infrastructures de centres de données pour l'IA et le calcul haute performance (HPC)

** Basée à New York, KEEL affiche une capitalisation boursière d'environ 3,6 milliards de dollars

** L'action KEEL a clôturé en baisse de 3,6 % à 5,93 $ jeudi, mais a pratiquement triplé ce trimestre