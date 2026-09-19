Le projet offshore de TotalEnergies au Suriname est en bonne voie pour une première production prévue mi-2028

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(Ajout de citations aux paragraphes 2 et 9, et de contexte aux paragraphes 3-4 et 7-8)

La société énergétique française TotalEnergies TTEF.PA et ses partenaires du projet pétrolier et gazier offshore GranMorgu, d'une valeur de 12 milliards de dollars, au Suriname, sont en bonne voie pour inaugurer la production mi-2028, a déclaré samedi Annand Jagesar, directeur de la société publique Staatsolie, lors d'une visite destinée à superviser l'avancement du projet.

“Ensemble, nous ne nous contentons pas de développer un projet énergétique, nous écrivons un nouveau chapitre de l’histoire du Suriname”, a déclaré M. Jagesar lors de cet événement organisé à Paramaribo, la capitale de ce petit pays d’Amérique du Sud.

Le Suriname cherche à suivre l’exemple de la Guyane voisine, qui s’est transformée en un important producteur de pétrole grâce à des projets offshore menés par des entreprises énergétiques internationales.

Bien que de nombreux gisements de pétrole et de gaz aient été découverts dans les eaux du Suriname depuis 2019, le pays attend toujours sa première production offshore de pétrole et de gaz. En 2024, Wood Mackenzie a estimé les ressources découvertes du Suriname à plus de 2,4 milliards de barils de pétrole et de liquides et à plus de 12,5 billions de pieds cubes (TCF) de gaz.

Les entreprises participant au projet – TotalEnergies, Staatsolie et APA Corp – ont déjà dépensé environ 50 % de l’investissement total prévu, a déclaré Patrick Pouyanne, président de TotalEnergies. GranMorgu sera le premier projet d’exploitation des vastes ressources offshore du Suriname.

Des composants de tête de puits, des supports de tubage et d'autres équipements fabriqués en Malaisie devraient être installés prochainement afin de contrôler le flux de pétrole et de gaz vers la plate-forme via un réseau d'infrastructures sous-marines et de conduites, ont indiqué des responsables.

Le projet est situé dans une vaste zone offshore de 1,4 million d’acres, connue sous le nom de bloc 58. Ce bloc fait l’objet d’une attention particulière, car il est adjacent à l’immense bloc Stabroek d’Exxon Mobil, en Guyane.

M. Jagesar a également déclaré qu’il espérait développer la production offshore de pétrole et de gaz du pays dans ce bloc, où TotalEnergies devrait forer quatre nouveaux puits d’exploration l’année prochaine.

“Je rêve d’un deuxième projet, d’un deuxième FPSO (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) dans le bloc 58”, a déclaré M. Jagesar.