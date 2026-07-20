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Le produit phare d'Advicenne remboursé en Espagne
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 18:14

La société biopharmaceutique française a passé une étape commerciale majeure en sécurisant la prise en charge de son médicament contre l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) sur l'un des principaux marchés européens.

Advicenne a officialisé l'obtention du remboursement par les autorités sanitaires espagnoles de Sibnayal, une association à libération prolongée de citrate et de bicarbonate de potassium.

Cette décision met fin au programme d'accès précoce qui était en place jusqu'alors et ouvre la voie à une commercialisation à grande échelle sur le territoire espagnol, où le traitement est distribué par le partenaire d'Advicenne, SPA Farma Iberica.

Les prix de remboursement fixés par les autorités espagnoles sont : 409,84 euros pour le dosage à 24 mEq (847 mg / 1 582 mg) et 136,62 euros pour le dosage à 8 mEq (282 mg / 527 mg).

Ce niveau de prix se positionne parmi les plus élevés accordés au médicament en Europe, traduisant la reconnaissance par les autorités de l'intérêt médical majeur de Sibnayal pour une maladie orpheline jusqu'ici dépourvue d'alternative thérapeutique autorisée.

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