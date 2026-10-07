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Le producteur de vin australien Treasury Wine comble ses pertes initiales alors que Jefferies prévoit un apaisement des difficultés aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 06:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action du groupe viticole Treasury Wine Estates TWE.AX efface ses pertes de 1,8 % et s'échange pratiquement à un niveau stable en début d'après-midi

** Jefferies maintient TWE à "neutre" et son objectif de cours à 6 dollars australiens, estimant que son sous-rendement se réduit même si les stocks excédentaires aux États-Unis et la hausse des coûts freinent le potentiel de hausse

** La société de courtage table sur une croissance de 1,2 % du résultat avant intérêts et impôts pour l’exercice 2027 et indique que le marché américain du vin connaît une croissance modérée dans les segments de prix supérieurs

** Jefferies indique que "des défis importants subsistent dans le segment de prix inférieur à 20 dollars américains", soulignant la pression persistante sur les vins bon marché

** La société de courtage note que les ventes organiques de vins et spiritueux de son concurrent Constellation Brands

STZ.N ont progressé de 17,2 %, avec une hausse de 10,2 % des ventes aux détaillants au cours de son deuxième trimestre

** L'action TWE affiche une hausse de 6,1 % depuis le début de l'année

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TREASURY WINE
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 06:10:25.

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