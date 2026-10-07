Porsche et Volkswagen accélèrent, Pennon boit la tasse après son appel au marché

Porsche 911 GTS (crédit photo : Unsplash / Kaung Sithu )

Les valeurs automobiles se distinguent en Europe, avec Forvia, Porsche et Volkswagen bien orientés. Pennon prend l'eau après l'annonce d'une augmentation de capital de 550 millions de livres, tandis que HSBC recule sur fond de nouvelles suppressions de postes.

Actions en hausse

Forvia ( 6%) : l'équipementier automobile français bondit après l'annonce, mardi soir, de la création d'une coentreprise avec le groupe indien Anand dans les sièges automobiles. Baptisée Faurecia Anand Seating India, la nouvelle entité sera détenue à 50% plus une action par Forvia. La finalisation de l'opération est attendue d'ici à la fin de l'exercice 2026.

NCC ( 5%) : le groupe progresse après la cession de son pôle Industrie, spécialisé dans les matériaux pierreux et les enrobés bitumineux, à Heidelberg Materials et CRH. L'opération valorise l'activité à 8,2 milliards de couronnes et devrait générer 7 milliards de couronnes de flux de trésorerie positif, tout en réduisant l'intensité capitalistique du groupe.

Clas Ohlson ( 5%) : l'enseigne suédoise d'équipement de la maison profite de ventes de septembre nettement supérieures aux attentes. Elles atteignent 1,119 milliard de couronnes, en hausse de 19%, dont 12% de croissance organique. Tous les marchés ont contribué à cette progression, tandis que les ventes en ligne ont accéléré. Ålandsbanken s'attend à une réaction positive du titre.

Porsche ( 4%), Volkswagen ( 2%) : les constructeurs allemands avancent après la présentation par Porsche de sa stratégie de redressement "Sportwagenschmiede '35". Le plan prévoit une montée en gamme et une réduction des coûts afin de restaurer les marges. Volkswagen, sa maison mère elle-même engagée dans une restructuration, profite également de cette annonce.

Orange ( 1%) : l'opérateur télécoms français bénéficie d'un léger relèvement de l'objectif de cours de JPMorgan, de 22,50 à 22,60 euros. Le courtier maintient sa recommandation à "surpondérer". Barclays reste de son côté à "pondération en ligne", mais abaisse son objectif de 16,50 à 15,50 euros.

Redcare ( 1%) : la pharmacie en ligne profite du relèvement de l'objectif de cours de Berenberg, de 94 à 102 euros. L'analyste Gerhard Orgonas maintient sa recommandation à l'achat.

Actions en baisse

Pennon (-15,5%) : le distributeur d'eau britannique chute après l'annonce d'une émission de droits préférentiels de souscription de 550 millions de livres sterling, au prix de 2,50 livres par action. L'opération, accompagnée d'une réduction du dividende, doit financer l'augmentation des investissements dans les activités réglementées du groupe.

Wallenius Wilhelmsen (-3,9%) : le groupe de transport maritime recule après l'annonce de l'émission de 17 145 000 actions nouvelles, destinée à lever 300 millions de dollars. Cette opération dilutive doit financer l'extension à 26 navires de son programme de constructions neuves.

Aéroports de Paris (-2,5%) : l'opérateur aéroportuaire français pâtit de la baisse de l'objectif de cours d'Intesa Sanpaolo, ramené de 117 à 108 euros. La banque italienne maintient sa recommandation "neutre".

HSBC (-1,8%) : la banque britannique recule après des informations du Financial Times selon lesquelles elle envisage de supprimer près de 70% des postes de conseillers financiers et environ la moitié des fonctions d'encadrement de sa division de gestion de fortune au Royaume-Uni, dans le cadre d'un virage vers l'intelligence artificielle.

Antofagasta (-1,7%) : le groupe minier cumule deux mauvaises nouvelles. RBC estime qu'un quatrième trimestre exceptionnel sera nécessaire pour atteindre le point médian des prévisions de production de cuivre pour 2026. Parallèlement, deux syndicats de la mine de Centinela ont voté en faveur d'une grève après l'échec des médiations gouvernementales.

ABN Amro (-1,4%) : la banque néerlandaise recule après l'annonce d'une nouvelle réduction de la participation de l'État néerlandais. Celle-ci passera de 20,7% à 10,5% via NLFI, dans le cadre du cinquième programme de désengagement lancé depuis l'introduction en Bourse du groupe.