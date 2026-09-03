Le producteur de pétrole et de gaz Diversified Energy va racheter Birch pour 1,8 milliard de dollars

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La société américaine Diversified Energy DEC.N a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir Birch, une entreprise privée opérant dans le bassin du Permien, riche en pétrole et en gaz, pour environ 1,8 milliard de dollars.