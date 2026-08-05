Le producteur de pétrole de schiste Occidental Petroleum dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a annoncé mercredi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, dépassant les prévisions de Wall Street, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'augmentation de la production.

La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,40 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les prévisions s'établissaient à 1,84 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.