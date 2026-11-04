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Le producteur de pétrole de schiste APA dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 22:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole et de gaz APA

APA.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, les prix élevés du pétrole ayant contribué à compenser une baisse de la production.

La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,94 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,55 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

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