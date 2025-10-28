Le producteur de gaz naturel Expand Energy affiche un bénéfice au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de gaz naturel Expand Energy EXE.O a annoncé mardi un bénéfice au troisième trimestre, contre une perte un an plus tôt, grâce à l'augmentation de la production et à la hausse des prix des matières premières.

La société basée à Oklahoma City a déclaré un bénéfice de 547 millions de dollars, soit 2,28 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte nette de 114 millions de dollars, soit 85 cents par action, un an plus tôt.