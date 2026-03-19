Zone euro: les nouvelles prévisions macroéconomiques de la BCE

( AFP / DANIEL ROLAND )

La Banque centrale européenne a bouleversé jeudi ses prévisions macroéconomiques pour 2026 face à la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, à l'issue d'une réunion qui a laissé les taux d'intérêt inchangés, comme depuis juillet.

Pour 2026, l'institution de Francfort prévoit une inflation globale de 2,6%, contre 1,9% précédemment. L'agrégat ralentirait à 2,0% en 2027 puis remonterait à 2,1% en 2028.

Elle table pour le PIB de la zone euro sur une croissance de 0,9% l'an prochain, 0,3 point de moins par rapport à la projection de décembre. La croissance grimperait de 1,3% en 2027 puis de 1,4% en 2028.

En plus du "scénario de base", la BCE envisage deux scénarios alternatifs quant aux effets macroéconomiques de la guerre.

Celui "défavorable" prévoit une croissance à 0,6% et une hausse de l'inflation à 3,5% cette année, tandis que le scénario "sévère" mise sur une hausse du PIB limitée à 0,4% et une inflation qui accélère à 4,4%, puis à 4,8% en 2027, en dépassant même les 6% lors début 2027.

Les prévisions du "scénario de base" sont toutes données en pourcentages. Les précédentes, publiées en décembre, sont indiquées entre parenthèses.

2026 2027 2028 CROISSANCE 0,9 (1,2) 1,3 (1,4) 1,4 (1,4) INFLATION 2,6 (1,9) 2,0 (1,8) 2,1 (2,0) INFLATION HORS ÉNERGIE ET BIENS ALIMENTAIRES 2,3 (2,2) 2,2 (1,9) 2,1 (2,0) CONSOMMATION PRIVÉE 1,0 (1,2) 1,1 (1,3) 1,2 (1,1) CONSOMMATION PUBLIQUE 1,8 (1,5) 1,1 (1,1) 1,3 (1,2) INVESTISSEMENTS 1,9 (2,2) 1,7 (2,4) 2,1 (2,2) EXPORTATIONS 1,2 (1,6) 2,4 (2,4) 2,8 (2,6) IMPORTATIONS 2,0 (2,3) 2,4 (2,7) 2,9 (2,8)

Les prévisions sont disponibles à l'adresse suivante:

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html