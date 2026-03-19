Zone euro: les nouvelles prévisions macroéconomiques de la BCE

( AFP / DANIEL ROLAND )
La Banque centrale européenne a bouleversé jeudi ses prévisions macroéconomiques pour 2026 face à la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, à l'issue d'une réunion qui a laissé les taux d'intérêt inchangés, comme depuis juillet.
Pour 2026, l'institution de Francfort prévoit une inflation globale de 2,6%, contre 1,9% précédemment. L'agrégat ralentirait à 2,0% en 2027 puis remonterait à 2,1% en 2028.
Elle table pour le PIB de la zone euro sur une croissance de 0,9% l'an prochain, 0,3 point de moins par rapport à la projection de décembre. La croissance grimperait de 1,3% en 2027 puis de 1,4% en 2028.
En plus du "scénario de base", la BCE envisage deux scénarios alternatifs quant aux effets macroéconomiques de la guerre.
Celui "défavorable" prévoit une croissance à 0,6% et une hausse de l'inflation à 3,5% cette année, tandis que le scénario "sévère" mise sur une hausse du PIB limitée à 0,4% et une inflation qui accélère à 4,4%, puis à 4,8% en 2027, en dépassant même les 6% lors début 2027.
Les prévisions du "scénario de base" sont toutes données en pourcentages. Les précédentes, publiées en décembre, sont indiquées entre parenthèses.
|2026
|2027
|2028
|CROISSANCE
|0,9 (1,2)
|1,3 (1,4)
|1,4 (1,4)
|INFLATION
|2,6 (1,9)
|2,0 (1,8)
|2,1 (2,0)
|INFLATION HORS ÉNERGIE ET BIENS ALIMENTAIRES
|2,3 (2,2)
|2,2 (1,9)
|2,1 (2,0)
|CONSOMMATION PRIVÉE
|1,0 (1,2)
|1,1 (1,3)
|1,2 (1,1)
|CONSOMMATION PUBLIQUE
|1,8 (1,5)
|1,1 (1,1)
|1,3 (1,2)
|INVESTISSEMENTS
|1,9 (2,2)
|1,7 (2,4)
|2,1 (2,2)
|EXPORTATIONS
|1,2 (1,6)
|2,4 (2,4)
|2,8 (2,6)
|IMPORTATIONS
|2,0 (2,3)
|2,4 (2,7)
|2,9 (2,8)
Les prévisions sont disponibles à l'adresse suivante:
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html
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