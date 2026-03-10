Le producteur de gaz naturel BKV en baisse après le début de la vente d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 mars - ** Les actions du producteur de gaz naturel BKV Corp. BKV.N ont baissé de 1,9 % après bourse à 28,38 dollars après la publication d'une offre d'actions ** La société basée à Denver, Colorado, lance une offre d'environ 9,7 millions d'actions avec RBC comme seul preneur ferme
** BKV vendra 5,55 millions d'actions et Bedrock Energy Partners (BEP) se séparera d'environ 4,1 millions d'actions ** Avec la vente, BEP céderait entièrement sa participation dans BKV, selon le prospectus ** BKV, qui a environ 102,4 millions d'actions en circulation, a achevé son acquisition de 370 millions de dollars des actifs de Barnett Shale de BEP en septembre
** Les actions de BKV ont chuté de 5,1 % pour clôturer à 28,94 $ mardi, réduisant le gain annuel à 6,6 %. L'action a atteint un record intrajournalier de 32,81 $ le 2 mars
** Les 10 analystes couvrant le titre sont tous haussiers; PT médian de 35,50 $, selon les données de LSEG
