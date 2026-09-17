Le producteur américain de pétrole de schiste HighPeak Energy envisagerait de se vendre, selon certaines sources

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* HighPeak travaillerait avec Evercore et Texas Capital pour trouver des acquéreurs potentiels, selon certaines sources

* La société aurait reçu une offre d'acquisition de la part d'un acquéreur international, selon des sources proches du dossier

* L'attrait des actifs pétroliers américains s'est renforcé dans un contexte de risques d'approvisionnement au Moyen-Orient

par David French

HighPeak Energy HPK.O envisage une cession après avoir reçu des marques d’intérêt en vue d’une acquisition, alors que cette société américaine d’exploration et de production pétrolière et gazière, spécialisée dans le bassin du Permien, évalue ses options, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Le producteur, dont le siège social est situé à Fort Worth, au Texas, travaille avec des banquiers d’affaires d’Evercore

EVR.N et de Texas Capital Securities TCBI.O pour entrer en contact avec des acheteurs potentiels, des discussions ayant eu lieu ces dernières semaines, ont indiqué ces sources.

Cette initiative fait suite à une offre d’acquisition adressée à HighPeak, qui opère dans la partie de Midland du bassin permien, par un acteur international, ont ajouté ces sources, qui ont toutefois refusé de révéler l’identité de l’acquéreur potentiel.

HighPeak affiche une valeur de marché d’environ 1 milliard de dollars et présentait une dette à long terme de 1,1 milliard de dollars au 30 juin, selon le fournisseur de données LSEG.

Les sources ont précisé qu'il n'était pas certain que ces efforts de vente aboutissent à une transaction, et ont souhaité garder l'anonymat pour pouvoir aborder des sujets confidentiels.

HighPeak et Evercore n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Texas Capital a refusé de s’exprimer.

Depuis le début de la guerre en Iran en février, le conflit a entravé le transit du pétrole brut par le détroit d’Ormuz, bouleversant les marchés mondiaux du pétrole. Les dernières tensions ont de nouveau fait grimper les prix cette semaine au-delà de 100 dollars le baril .

Les actifs pétroliers situés dans des juridictions stables telles que les États-Unis sont donc devenus plus attractifs pour les acheteurs, selon les spécialistes des fusions-acquisitions dans le secteur de l’énergie.

HighPeak détient plus de 140.000 acres (57 000 hectares) dans la région de Midland, une partie de la formation schisteuse considérée comme le cœur de l’industrie américaine du schiste. Elle a produit environ 45.500 barils équivalent pétrole par jour au cours du premier semestre de cette année, selon une présentation de la société datant du mois d’août.

HighPeak avait déjà envisagé une vente en 2023, lorsqu'elle avait annoncé son intention d'étudier des alternatives stratégiques. La société est cotée en bourse depuis 2020, à la suite d'une fusion avec la société à chèque en blanc Pure Acquisition Corporation.