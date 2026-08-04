Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des cours du brut

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Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources EOG.N a dépassé mardi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la flambée des cours du brut.

Les craintes que la guerre en Iran, qui a éclaté fin février, ne perturbe l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient via le détroit d'Ormuz ont entraîné une forte hausse des cours du brut. Le Brent s'est établi en moyenne à 126,41 dollars le baril en avril, contre 69,82 dollars en janvier. Le WTI est passé de 65,17 dollars à 109,64 dollars au cours de la même période.

EOG a indiqué que le prix moyen réalisé pour sa production de pétrole a atteint 98 ,15 dollars le baril au cours du deuxième trimestre, contre 64,82 dollars le baril un an plus tôt.

Les producteurs américains de pétrole de schiste, tels qu’ , ainsi que d’autres entreprises énergétiques n’ayant pas d’activités majeures au Moyen-Orient, sont bien placés pour tirer parti de la hausse des prix du brut tout en restant à l’abri des restrictions de production, des difficultés d’acheminement et des dégâts aux infrastructures qui affectent les producteurs de la région.

Les nouvelles capacités des oléoducs et la hausse des prix du pétrole devraient stimuler la production dans le bassin du Permien .

Le directeur général Ezra Y. Yacob a déclaré que la société a lancé sa production pétrolière aux Émirats arabes unis au cours du trimestre, après que deux puits latéraux d’un mile ont produit chacun plus de 25 000 barils de pétrole au cours de leurs 30 premiers jours d’exploitation.

EOG a produit 548 800 barils de pétrole par jour, contre 504 200 boed un an plus tôt. La société prévoit que les volumes du troisième trimestre se situeront entre 546 000 boed et 551 000 boed.

La société prévoit une croissance de 5% de sa production de pétrole et de 14% de sa production totale cette année.

EOG prévoit des dépenses d’investissement annuelles comprises entre 6,3 et 6,7 milliards de dollars.

La société, dont le siège est à Houston, a enregistré un bénéfice ajusté de 5,07 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 4,98 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.