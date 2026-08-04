 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX recule lors de la publication de ses premiers résultats financiers
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 22:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du dernier point: la perte enregistrée par l'action depuis son introduction en bourse est de 7,2%, et non de 22%)

4 août - ** Les actions de SpaceX SPCX.O , entreprise spécialisée dans l'espace et les fusées, reculent de 3% à 121,36 dollars en séance prolongée après la publication de ses premiers résultats

** SpaceX annonce un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 92% par rapport aux 4,1 milliards de dollars enregistrés il y a un an

** La société affiche une perte nette de 541 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 1 milliard de dollars au même trimestre de l'année précédente

** La recommandation moyenne de 34 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 217 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 7,2% depuis son introduction en bourse en juin

Valeurs associées

SPACEX
125,3300 USD NASDAQ +9,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,87 -5,77%
CAC 40
8 666,63 +0,61%
2CRSI
25,54 +4,07%
TOTALENERGIES
74,25 -2,85%
Or
4 077,67 +0,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank