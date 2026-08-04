SpaceX recule lors de la publication de ses premiers résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du dernier point: la perte enregistrée par l'action depuis son introduction en bourse est de 7,2%, et non de 22%)

4 août - ** Les actions de SpaceX SPCX.O , entreprise spécialisée dans l'espace et les fusées, reculent de 3% à 121,36 dollars en séance prolongée après la publication de ses premiers résultats

** SpaceX annonce un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 92% par rapport aux 4,1 milliards de dollars enregistrés il y a un an

** La société affiche une perte nette de 541 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 1 milliard de dollars au même trimestre de l'année précédente

** La recommandation moyenne de 34 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 217 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 7,2% depuis son introduction en bourse en juin