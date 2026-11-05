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Le producteur américain de pétrole de schiste Devon Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 22:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Devon Energy DVN.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du troisième trimestre, grâce à la flambée des cours du pétrole brut et à une production en hausse qui ont stimulé son activité.

La guerre en Iran, qui en est désormais à son neuvième mois, a perturbé l'approvisionnement énergétique du Moyen-Orient et le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement maritime stratégique. Le prix moyen du Brent, référence du marché, a augmenté de 31 % au cours du trimestre de septembre, s'établissant à 89,27 dollars le baril par rapport à l'année précédente.

Devon est devenu l’un des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz aux États-Unis après avoir racheté Coterra Energy pour 58 milliards de dollars plus tôt cette année.

Le prix moyen réalisé par Devon, couvertures comprises, s’est établi à 79,54 dollars par baril (bbl) de pétrole produit au cours du trimestre , contre 63,99 dollars par baril un an plus tôt.

La production du troisième trimestre a atteint 1,66 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 853.000 boepd un an plus tôt.

Le producteur de pétrole de schiste basé à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,42 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient sur 1,33 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

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