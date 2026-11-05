 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada : un budget pour renforcer "l'indépendance économique" vis-à-vis des États-Unis
information fournie par AFP 05/11/2026 à 22:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Le Premier ministre canadien Mark Carney arrive au Parlement à Ottawa, le 5 novembre 2026 ( AFP / Dave Chan )

Le Premier ministre canadien Mark Carney arrive au Parlement à Ottawa, le 5 novembre 2026 ( AFP / Dave Chan )

Le Canada a dévoilé jeudi un budget destiné à poursuivre la transformation à marche forcée du pays pour renforcer son "indépendance économique" vis-à-vis des États-Unis de Donald Trump.

Car même si la donne politique a radicalement changé chez son puissant voisin avec la victoire écrasante mardi des démocrates, critiques à l'égard des droits de douane imposés au Canada, le gouvernement de Mark Carney ne dévie pas de son cap.

Ce budget a pour but de garantir "une plus grande indépendance économique" au pays, dont les États-Unis sont, de très loin, le premier partenaire commercial.

"La diversification prendra du temps, étant donné l'ampleur et la profondeur des relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Mais le changement est en cours", poursuit le gouvernement, dans ce document de plus de 500 pages.

"C'est important ce qui se passe aux États-Unis et les choses vont évoluer. Mais nous sommes concentrés sur ce qui se passe ici, sur les mêmes enjeux" qu'avant les "midterms", a assuré M. Carney jeudi matin.

Les relations entre les deux voisins ont été à jamais changées par les droits de douane et les menaces d'annexion de l'administration Trump.

Et "la nostalgie" d'une proximité passée "n'est pas une stratégie", a dit pour sa part, devant la presse, le ministre des Finances François-Philippe Champagne, avant de présenter le budget devant le Parlement.

Au pouvoir depuis un an et demi, Mark Carney a fait de l'autonomie du Canada par rapport aux États-Unis la pierre angulaire de sa politique, comme le montre le nom de ce budget baptisé "Maîtres chez nous".

Le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, lors d'une interview avec l'AFP à Toronto, en Ontario, le 14 septembre 2026 ( AFP / VALERIE MACON )

Le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, lors d'une interview avec l'AFP à Toronto, en Ontario, le 14 septembre 2026 ( AFP / VALERIE MACON )

Le conflit commercial entre le Canada et les États-Unis, lancé par l'administration Trump, s'est envenimé cet été après la rupture des négociations par le Canada qui a riposté en adoptant des contre-surtaxes touchant des produits américains.

Les deux voisins ont toutefois estimé le week-end dernier qu'ils approchaient d'une sortie de crise.

Stimuler les investissements stratégiques

Ce budget contient en particulier des mesures destinées à accélérer les investissements dans des domaines stratégiques à travers une "méga-déduction" fiscale pour attirer les investisseurs ou l'allocation de 25 milliards de dollars canadiens (15 milliards d'euros) à un tout nouveau fonds souverain canadien.

Le gouvernement a aussi annoncé 50 milliards de dollars canadiens pour doubler la production d'électricité et d'autres fonds pour les minerais critiques ou l'automobile.

Énergie, ports, projets miniers, IA, défense : le Canada a fait du lancement de grands projets et de son renforcement dans des domaines stratégiques, où il dépend trop de son voisin, une priorité afin de renforcer la souveraineté du pays.

Il a notamment réduit très nettement à un an les délais de consultations afin d'accélérer les mises en chantier.

Sur le plan macroéconomique, les années qui viennent risquent d'être difficiles, avertit le gouvernement, en raison de l'impact des droits de douane américains et de la hausse du coût de la vie, et la croissance devrait ralentir fin 2026 avant de repartir en hausse en 2028.

Le gouvernement prévoit 1% de croissance cette année et 1,7% l'an prochain.

Dans ce contexte, le gouvernement Carney a annoncé la hausse de diverses allocations sociales afin de soutenir les Canadiens face à l'accélération de l'inflation, sujet de préoccupation majeur comme aux États-Unis. L'ensemble de ces mesures représente 22 milliards de dollars canadiens sur 5 ans.

Des camions entrent aux États-Unis en franchissant la frontière via le pont international Gordie Howe, reliant Windsor, en Ontario, à Détroit, dans le Michigan, le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Des camions entrent aux États-Unis en franchissant la frontière via le pont international Gordie Howe, reliant Windsor, en Ontario, à Détroit, dans le Michigan, le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

"Les effets des droits de douane, l'emploi, le taux de chômage" sont autant de variables susceptibles de peser sur la mise en œuvre de ce plan budgétaire, met toutefois en garde Geneviève Tellier, professeure de science politique à l'Université d'Ottawa.

D'autant que la Banque du Canada vient de relever son taux directeur pour la première fois en trois ans, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance.

Après son dépôt au Parlement, le budget fera l'objet d'un vote de confiance qui ne devrait poser aucun problème pour le gouvernement Carney, dont la majorité a été renforcée lors d'élections partielles fin août.

Guerre commerciale
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9 commentaires

  • 19:40

    C'est un bon exemple pour l'Union européenne qui doit être indépendance des énergies fossiles ce qui est assez rapidement possible, et la plus indépendante possible dans les autres secteurs de l'agriculture aux technos etc . Les idées de Frexit ne tiennent absolument pas la route. Le problème de la Russie est de ne pas être une véritable fédération mais d'être sous la coupe d'un pouvoir central dictatorial au Kremlin d'où son statut de pays émergent

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank