Canada : un budget pour renforcer "l'indépendance économique" vis-à-vis des États-Unis

Le Premier ministre canadien Mark Carney arrive au Parlement à Ottawa, le 5 novembre 2026 ( AFP / Dave Chan )

Le Canada a dévoilé jeudi un budget destiné à poursuivre la transformation à marche forcée du pays pour renforcer son "indépendance économique" vis-à-vis des États-Unis de Donald Trump.

Car même si la donne politique a radicalement changé chez son puissant voisin avec la victoire écrasante mardi des démocrates, critiques à l'égard des droits de douane imposés au Canada, le gouvernement de Mark Carney ne dévie pas de son cap.

Ce budget a pour but de garantir "une plus grande indépendance économique" au pays, dont les États-Unis sont, de très loin, le premier partenaire commercial.

"La diversification prendra du temps, étant donné l'ampleur et la profondeur des relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Mais le changement est en cours", poursuit le gouvernement, dans ce document de plus de 500 pages.

"C'est important ce qui se passe aux États-Unis et les choses vont évoluer. Mais nous sommes concentrés sur ce qui se passe ici, sur les mêmes enjeux" qu'avant les "midterms", a assuré M. Carney jeudi matin.

Les relations entre les deux voisins ont été à jamais changées par les droits de douane et les menaces d'annexion de l'administration Trump.

Et "la nostalgie" d'une proximité passée "n'est pas une stratégie", a dit pour sa part, devant la presse, le ministre des Finances François-Philippe Champagne, avant de présenter le budget devant le Parlement.

Au pouvoir depuis un an et demi, Mark Carney a fait de l'autonomie du Canada par rapport aux États-Unis la pierre angulaire de sa politique, comme le montre le nom de ce budget baptisé "Maîtres chez nous".

Le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, lors d'une interview avec l'AFP à Toronto, en Ontario, le 14 septembre 2026 ( AFP / VALERIE MACON )

Le conflit commercial entre le Canada et les États-Unis, lancé par l'administration Trump, s'est envenimé cet été après la rupture des négociations par le Canada qui a riposté en adoptant des contre-surtaxes touchant des produits américains.

Les deux voisins ont toutefois estimé le week-end dernier qu'ils approchaient d'une sortie de crise.

Stimuler les investissements stratégiques

Ce budget contient en particulier des mesures destinées à accélérer les investissements dans des domaines stratégiques à travers une "méga-déduction" fiscale pour attirer les investisseurs ou l'allocation de 25 milliards de dollars canadiens (15 milliards d'euros) à un tout nouveau fonds souverain canadien.

Le gouvernement a aussi annoncé 50 milliards de dollars canadiens pour doubler la production d'électricité et d'autres fonds pour les minerais critiques ou l'automobile.

Énergie, ports, projets miniers, IA, défense : le Canada a fait du lancement de grands projets et de son renforcement dans des domaines stratégiques, où il dépend trop de son voisin, une priorité afin de renforcer la souveraineté du pays.

Il a notamment réduit très nettement à un an les délais de consultations afin d'accélérer les mises en chantier.

Sur le plan macroéconomique, les années qui viennent risquent d'être difficiles, avertit le gouvernement, en raison de l'impact des droits de douane américains et de la hausse du coût de la vie, et la croissance devrait ralentir fin 2026 avant de repartir en hausse en 2028.

Le gouvernement prévoit 1% de croissance cette année et 1,7% l'an prochain.

Dans ce contexte, le gouvernement Carney a annoncé la hausse de diverses allocations sociales afin de soutenir les Canadiens face à l'accélération de l'inflation, sujet de préoccupation majeur comme aux États-Unis. L'ensemble de ces mesures représente 22 milliards de dollars canadiens sur 5 ans.

Des camions entrent aux États-Unis en franchissant la frontière via le pont international Gordie Howe, reliant Windsor, en Ontario, à Détroit, dans le Michigan, le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

"Les effets des droits de douane, l'emploi, le taux de chômage" sont autant de variables susceptibles de peser sur la mise en œuvre de ce plan budgétaire, met toutefois en garde Geneviève Tellier, professeure de science politique à l'Université d'Ottawa.

D'autant que la Banque du Canada vient de relever son taux directeur pour la première fois en trois ans, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance.

Après son dépôt au Parlement, le budget fera l'objet d'un vote de confiance qui ne devrait poser aucun problème pour le gouvernement Carney, dont la majorité a été renforcée lors d'élections partielles fin août.