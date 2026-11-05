Ukraine: Melania Trump espère une trève "durable", Donald Trump évoque un accord englobant "toute l'Europe"

La Première dame américaine Melania Trump fait lors d'une conférence de presse en présence de représentants russes et ukrainiense, le 5 novembre 2026 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a évoqué jeudi, en des termes mystérieux, la possible signature d'un accord sur l'Ukraine voire sur "toute l'Europe", tandis que son épouse Melania Trump a dit espérer un cessez-le-feu "durable", après celui qu'elle a supervisé à Olechky.

La Première dame avait convié à la Maison Blanche des représentants russes et ukrainiens.

Le président américain en a profité pour s'entretenir avec Kirill Dmitriev, l'émissaire du président russe Vladimir Poutine, mais n'a pas rencontré la délégation ukrainienne.

Après cette entrevue, il a assuré lors d'un échange avec des journalistes qu'un accord mettant fin au conflit était imminent, une affirmation qu'il a déjà avancée à plusieurs reprises par le passé sans qu'elle se concrétise.

"Ce sera un grand accord et il concernera plus que l'Ukraine. Ce sera très grand. Cela englobera plus que l'Ukraine et je dirais même que cela pourrait englober toute l'Europe", a dit le milliardaire de 80 ans, sans donner de détails.

"Grand et magnifique accord"

"Ce sera un grand et magnifique accord et tout le monde sera ravi", a-t-il assuré.

Des pourparlers entre Russes et Ukrainiens doivent se dérouler les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi sous médiation américaine pour tenter de trouver une issue au conflit, déclenché il y a bientôt cinq ans par une invasion russe.

Donald Trump s'est rapproché récemment de Moscou en concluant un accord sur des livraisons de gazole russe et en exemptant la Russie de nouvelles sanctions sur son secteur énergétique.

Ses propos de jeudi susciteront à n'en pas douter des interrogations dans plusieurs pays européens, liés militairement aux États-Unis au sein de l'Otan.

Son épouse a elle voulu voir dans la trêve d'Olechky un signe encourageant pour l'avenir.

"Nous pouvons bâtir quelque chose de plus durable qu'un simple cessez-le-feu temporaire", a déclaré Melania Trump.

"Tout réel changement commence par une petite étincelle", a continué la Première dame, deux jours après le revers électoral cinglant infligé à son mari par des démocrates très critiques concernant son récent rapprochement avec Vladimir Poutine.

Melania Trump, remet des lettres destinées au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'envoyé présidentiel russe Kirill Dmitriev (g) et au chef du parti politique ukrainien "Serviteur du peuple", David Arakhamia (c), le 5 novembre 2026 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

La trêve à Olechky, qui a duré six jours et pris fin dimanche, a permis l'évacuation d'habitants de cette ville ukrainienne occupée par les Russes et en proie à de graves pénuries. Il s'agit du plus long cessez-le-feu depuis le début de la guerre.

Étaient présents à la Maison Blanche les médiateurs respectifs pour les droits humains de Kiev et Moscou, Dmytro Loubinets et Iana Lantratova, ainsi que Kirill Dmitriev et le négociateur ukrainien Davyd Arakhamia.

"Rôle remarquable"

Grâce à ce cessez-le-feu, "nous créons une dynamique dans laquelle les deux parties apprennent ces petits mécanismes permettant, concrètement, de préserver la paix", a déclaré Davyd Arakhamia.

Des habitants évacués de la ville d'Olechky, occupée par les Russes, le 31 octobre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

"Au nom du président Poutine et au nom du peuple de la Fédération de Russie, nous tenons à remercier la Première dame Melania Trump pour son rôle remarquable dans la situation humanitaire à Olechky", a dit de son côté Kirill Dmitriev.

Volodymyr Zelensky a accordé mercredi une décoration à Melania Trump pour sa "contribution personnelle à l'aide humanitaire".

Le président ukrainien, qui cherche à conserver le soutien de Washington malgré des relations délicates avec le président républicain, s'est entretenu mercredi avec les émissaires de la Maison Blanche, Steve Witkoff et Jared Kushner.

"Nous avons eu une conversation très détaillée" centrée sur la préparation des pourparlers d'Abou Dhabi, a déclaré M. Zelensky sur la plateforme X.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe à une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en marge du 30e Sommet ibéro-américain à Madrid, le 5 novembre 2026 ( AFP / Thomas COEX )

"Nous travaillons dur avec toutes les parties pour trouver un chemin menant à une paix durable", a réagi M. Kushner sur la même plateforme.

Outre les pourparlers d'Abou Dhabi — les premiers dans ce format depuis la mi-février — des rencontres se tiennent mercredi et jeudi à Bruxelles entre représentants de l'Ukraine, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Otan et des États-Unis.

M. Zelensky demande à ses alliés de manière répétée d'accroître leur aide en termes de défense anti-aérienne, pour contrer des bombardements russes très intenses, notamment contre ses infrastructures énergétiques alors que l'hiver approche.