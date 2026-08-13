Le prix du pétrole recule de plus de 3 % en raison des perspectives de baisse de la demande mondiale et de l'augmentation des stocks de brut aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la date; ajout de la signature, du commentaire d'un analyste, des déclarations du secrétaire américain à l'Énergie, de la Russie et de Rotterdam aux paragraphes 11 à 16)

* Les indices de référence du Brent et du WTI reculent de plus de 3 %

* L'Iran déclare qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant la relance de l'accord de paix provisoire avec les États-Unis

* L'AIE et l'OPEP révisent à la baisse leurs prévisions de demande de pétrole pour 2026

par Siddharth Cavale et Enes Tunagur

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3 % jeudi, les investisseurs se concentrant sur les signes d’un affaiblissement de la demande mondiale et de la hausse des stocks de brut américains, même si les prix ont trouvé un certain soutien dans l’enlisement des négociations concernant le blocus du détroit d’Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 1,93 dollar, soit 2,2 %, à 87,05 dollars le baril à 11 h 01 (heure de l'Est) ou 16 h 01 (GMT), effaçant ainsi les gains accumulés au cours des six séances précédentes.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a reculé de 1,82 $, soit 2,2 %, à 81,45 $, après avoir progressé au cours des cinq dernières séances. Plus tôt dans la séance, le Brent avait chuté de 3,5 % à son plus bas, tandis que le WTI avait perdu jusqu’à 3,8 %. La forte augmentation des stocks de brut aux États-Unis la semaine dernière pèse sur les cours, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, ajoutant que la baisse devrait rester limitée tant que les flux transitant par le détroit d’Ormuz resteront restreints. Les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier 2023, en raison d’une chute des exportations, selon les données publiées mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les stocks de brut ont augmenté de 17,4 millions de barils pour atteindre 424,4 millions au cours de la semaine close le 7 août, leur plus haut niveau depuis le 5 juin, a indiqué l’EIA. Un sondage Reuters auprès d’analystes avait prévu une baisse de 1,4 million de barils. Par ailleurs, l’OPEP a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026, les ramenant à 580 000 barils par jour, dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. L’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’elle s’attendait à une contraction de la consommation de 1,6 million de barils par jour cette année, contre une prévision de 1 million de barils par jour le mois dernier, la demande étant freinée par la hausse des prix et les restrictions d’approvisionnement liées au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

AFFIRMATIONS CONTRAIRES CONCERNANT LE DÉTROIT D’HORMUZ

Les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient et dans la région de la mer Noire ont continué à soutenir les cours du pétrole, les États-Unis et l’Iran s’opposant au sujet du détroit d’Ormuz. Le détroit est « sous le contrôle et la gestion de l’Iran », a déclaré jeudi le chef récemment nommé de l’unité paramilitaire iranienne Basij, au lendemain des propos du président américain Donald Trump selon lesquels les États-Unis exerçaient un « contrôle total » sur cette voie navigable stratégique. Le marché évaluait également le volume réel de pétrole transitant par le détroit après que le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, eut indiqué qu’en moyenne 9 millions de barils par jour transitaient par cette voie navigable chaque semaine, tandis que les flux totaux, y compris les volumes transportés via les oléoducs modernisés et les infrastructures d’exportation, s’élevaient en moyenne à 15 millions de barils par jour.

Les données maritimes de Kpler ont toutefois montré que le nombre de traversées de navires dans le détroit, hors porte-conteneurs, était tombé à cinq mercredi, son plus bas niveau en trois semaines.

« Des informations contradictoires continuent d’alimenter le débat sur la question de savoir qui contrôle le détroit d’Ormuz et combien de navires y transitent exactement », a déclaré Tim Snyder, économiste en chef chez Matador Economics.

Aggravant la tension sur le marché, les exportations maritimes de produits pétroliers de la Russie ont chuté en juillet de 33,3 % par jour par rapport à juin et de 54,7 % par rapport au même mois de l’année précédente, pour s’établir à 3,93 millions de tonnes métriques, après que des attaques de drones ukrainiens ont entraîné des opérations de maintenance imprévues dans des raffineries nationales clés, selon des sources du secteur et les calculs de Reuters. Dans la ville russe d’Orsk, une raffineriede pétrole qui a été touchée par une frappe de drone ukrainien il y a deux jours a été contrainte de fermer complètement, et les réparations pourraient prendre jusqu’à six mois, a déclaré jeudi le gouverneur régional.

Par ailleurs, dans le port néerlandais de Rotterdam, une explosion survenue jeudi lors de travaux de maintenance dans une installation de stockage de produits pétroliers a fait un mort et plusieurs blessés.