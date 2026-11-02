Le prix du pétrole recule de 7 % alors que l'Iran se montre ouvert à des négociations de paix

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* Le Guide suprême accorde « certaines prérogatives » au gouvernement, déclare Pezeshkian

* Des responsables iraniens et qatariens ont tenu des pourparlers visant à mettre fin à la guerre

* Le monde a puisé près d’un milliard de barils dans ses stocks, selon le directeur général de l’ADNOC

par Nicole Jao

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 7 % lundi, les pourparlers entre responsables iraniens et qatariens ayant ravivé l’espoir d’une fin de la guerre américano-israélienne contre l’Iran et d’une stabilisation de l’approvisionnement en brut au Moyen-Orient.

Le président iranien a déclaré que le Guide suprême avait accordé au gouvernement « certaines prérogatives » concernant les pourparlers de paix. Les négociateurs du pays ont mené plusieurs jours de discussions avec des médiateurs qatariens dans le but de mettre fin à la guerre. Un projet de proposition circule actuellement et une réunion de suivi pourrait avoir lieu, a indiqué un responsable au courant des pourparlers.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 8,47 dollars, soit 7,47 %, à 104,96 dollars le baril à 12 h 24 EST (17 h 24 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a reculé de 7,50 dollars, soit 7,2 %, à 96,62 dollars.

Le plus bas de la séance s'est établi à 104,49 dollars pour le Brent et à 96,44 dollars pour le WTI, les analystes invoquant l'espoir d'une avancée diplomatique après que le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que le Guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avait accordé au gouvernement certaines prérogatives pour mener des négociations de paix.

M. Pezeshkian a ajouté que Téhéran « s'efforcerait de résoudre le problème par le dialogue », sans donner plus de détails, selon les médias d'État.

Les signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran ont fait baisser les cours du pétrole, a déclaré Pavel Molchanov, analyste chez Raymond James, tout en soulignant toutefois que le scepticisme était de mise après les nombreuses « fausses aubes » de ces derniers mois.

Le Brent a clôturé le mois d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, sur fond de craintes que le conflit au Moyen-Orient ne s’intensifie à nouveau après les élections de mi-mandat américaines de mardi .

« Le marché pétrolier réagit toujours avec une extrême sensibilité à chaque information en provenance du Moyen-Orient », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. « Alors que les craintes d’une escalade imminente avaient fait grimper les prix la semaine dernière, ceux-ci ont fortement chuté en début de semaine, alors que les pourparlers diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent », a-t-il ajouté.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dimanche que l’objectif des pourparlers était de poursuivre les consultations avec les médiateurs qatariens, ajoutant que Téhéran était prêt à recourir « aussi bien à la défense qu’à la diplomatie ».

Ces pourparlers font suite à une récente recrudescence des attaques contre des pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, bien que l’on observe également des signes d’augmentation des expéditions de la part de certains grands exportateurs.

Les exportations de brut de l’Arabie saoudite ont augmenté en octobre par rapport à septembre, ont indiqué deux des trois sociétés de suivi des navires, malgré les attaques menées par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, contre ses infrastructures énergétiques.

Le déclenchement de la guerre avec l’Iran fin février a épuisé les stocks de pétrole. Le monde a puisé près d’un milliard de barils dans ses stocks depuis que la guerre a perturbé le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, a déclaré Sultan Al Jaber, directeur général d’ADNOC , la compagnie pétrolière publique d’Abou Dhabi.

Le prix du pétrole pourrait encore augmenter, selon certains analystes. Dimanche, Goldman Sachs a évoqué une offre élevée et a indiqué que le Brent pourrait grimper à 140 dollars en 2027 si la production pétrolière du Golfe restait inférieure de 3,5 millions de barils par jour à sa moyenne de 2025.

« L’intensification des attaques contre les navires, les dommages causés aux infrastructures pétrolières et une prime de risque plus persistante restent les principaux facteurs susceptibles de déclencher une hausse », a déclaré la banque dans un rapport.