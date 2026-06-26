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Le prix du pétrole recule de 2 % alors que les expéditions via le détroit d'Ormuz reprennent, malgré qu'un navire ait été touché près d'Oman
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 09:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Aramco reprend les chargements de pétrole à Ras Tanura après quatre mois d'interruption

* Les chargements dans le détroit d'Ormuz atteignent leur plus haut niveau depuis le début de la guerre

* Le trafic global reste bien inférieur à la moyenne quotidienne

(Mise à jour des prix) par Mohi Narayan et Sam Li

Les cours du brut ont chuté de 2 % vendredi et s'orientaient vers de fortes baisses hebdomadaires, les craintes liées à l'approvisionnement s'atténuant à mesure que davantage de pétroliers bloqués quittaient le détroit d'Ormuz, même si un cargo a été touché jeudi près d'Oman.

À 06h49 GMT, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,50 dollar, soit 1,99%, à 73,76 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a perdu 1,49 dollar, soit 2,07%, à 70,43 dollars le baril.

Le géant du raffinage Saudi Aramco a repris vendredi le chargement de pétrole sur son terminal de Ras Tanura, dans le Golfe, après une interruption de près de quatre mois, selon les données de transport maritime fournies par LSEG. Deux superpétroliers (VLCC) ont été aperçus en train de charger du brut sur le terminal, tandis qu’un autre attendait à proximité, indiquent ces données. Chaque VLCC est capable de charger 2 millions de barils de pétrole.

“On observe une vague de ventes généralisée, le marché réagissant à l’augmentation des flux sortant du détroit d’Ormuz et au fait que la Chine n’a pas encore relancé sa demande de brut”, a déclaré June Goh, analyste senior du marché pétrolier chez Sparta Commodities.

Les deux contrats de référence ont bondi de plus de 2% jeudi après qu’un cargo a été touché par un projectile d’origine inconnue près d’Oman, ce qui a conduit l’agence maritime des Nations unies à suspendre son programme d’évacuation volontaire.

Deux responsables américains ont déclaré à Reuters que l’Iran avait tiré sur le cargo alors qu’il tentait de franchir le détroit. Les autorités iraniennes ont indiqué que la sécurité des navires circulant en dehors des routes désignées dans le détroit d’Ormuz n’était pas garantie.

Le Brent et le WTI s’orientent tous deux vers des baisses d’environ 8% cette semaine.

Les données publiées jeudi ont montré que les expéditions de brut transitant par le détroit d’Ormuz ont atteint cette semaine leur plus haut niveau depuis le début du conflit américano-israélien avec l’Iran en février, après qu’un accord de cessez-le-feu a permis la réouverture de la voie maritime, tandis que les inquiétudes quant à la durée de maintien de l’ouverture du détroit ont également stimulé les échanges.

Toutefois, le trafic global ne représente qu’une fraction de la moyenne quotidienne de 125 navires qui traversaient le détroit avant le début du conflit, le 28 février.

“Une grande partie de cette augmentation s’explique par le départ du golfe Persique de navires qui y étaient bloqués auparavant. Les flux de navires entrant dans le golfe restent quant à eux bien plus modestes. Cela laisse penser qu’une fois ces navires bloqués partis, nous pourrions assister à un recul des flux”, ont écrit les analystes d’ING dans une note.

Par ailleurs, les séismes survenus jeudi au Venezuela ont également suscité des inquiétudes concernant l’approvisionnement.

Les premières évaluations réalisées par le personnel des vastes infrastructures pétrolières, gazières et de raffinage du Venezuela ont jusqu’à présent fait état de dégâts limités, la plupart des principales régions productrices, raffineries, oléoducs et terminaux du pays étant situés loin des zones les plus durement touchées.

Toutefois, les coupures d’électricité font planer un doute sur la capacité à maintenir la production pétrolière à son niveau d’avant les séismes, soit près de 1,2 million de barils par jour, selon certaines sources.

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